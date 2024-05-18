Giriş Tarihi: 18.05.2024 16:30
Sıla Türkoğlu'nun estetiksiz ve kilolu hali şoke etti! Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu bu fotoğrafları yakmak istiyor!
Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ceren Yalazoğlu ve Müjde Uzman'ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin Doğa'sı Sıla Türkoğlu sosyal medyanın diline düştü. Estetik haberlerine "Estetiğim yok. Eski fotoğraflarımda makyaj yapmayı bilmiyorsun, kendini tanımıyorsun, küçüksün, yüzün oturuyor bence tamamen onunla alakalı" yanıtını verince Sıla Türkoğlu'nun eski fotoğrafları yine ortalığa saçıldı. Sıla Türkoğlu'nun eski halini görenler gözlerine inanamadı... İşte Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun estetiksiz hali...