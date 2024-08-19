Giriş Tarihi: 19.08.2024 09:27
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024
09:29
Şimdi de eski eşiyle yan yana! Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye bir darbe daha geldi!
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi'den ayrılan Wanda Nara, sosyal medya hesabından eski eşi Maxi Lopez ile birlikte bir paylaşım yaptı. Wanda, geçtiğimiz günlerde de bir konserde başka biriyle dudak dudağa pozlar paylaştı. Sosyal medyada gündem olan paylaşım için Wanda Nara'nın Mauro Icardi'ye gönderme yaptığı iddia edildi. İşte tüm detaylar…