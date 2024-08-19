Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Şimdi de eski eşiyle yan yana! Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye bir darbe daha geldi!
Giriş Tarihi: 19.08.2024 09:27 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 09:29

Şimdi de eski eşiyle yan yana! Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye bir darbe daha geldi!

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi'den ayrılan Wanda Nara, sosyal medya hesabından eski eşi Maxi Lopez ile birlikte bir paylaşım yaptı. Wanda, geçtiğimiz günlerde de bir konserde başka biriyle dudak dudağa pozlar paylaştı. Sosyal medyada gündem olan paylaşım için Wanda Nara'nın Mauro Icardi'ye gönderme yaptığı iddia edildi. İşte tüm detaylar…

Şimdi de eski eşiyle yan yana! Wanda Nara’dan Mauro Icardi’ye bir darbe daha geldi!

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'den ayrılan Wanda Nara, eski eşi Maxi Lopez ile birlikte story paylaştı.

Şimdi de eski eşiyle yan yana! Wanda Nara’dan Mauro Icardi’ye bir darbe daha geldi!

ICARDI'Yİ KISKANDIRACAK PAYLAŞIM

Sosyal medyada gündeme oturan fotoğrafın ardından Wanda'nın Icardi'ye gönderme yapmak için böyle bir paylaşım yaptığı yorumları çıktı.

Wanda, geçtiğimiz günlerde de bir konserde başka biriyle dudak dudağa pozlar vermişti. Arjantin'de Buenos Aires'in en büyük konser alanlarından olan Movistar Arena'da sahne alan Wanda Nara, şarkı söylediği anlarda ünlü şarkıcı Catriel Guerreiro ile dudak dudağa görüntülenmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şimdi de eski eşiyle yan yana! Wanda Nara’dan Mauro Icardi’ye bir darbe daha geldi!

Wanda Nara ile ayrılık kararı alan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin bunalımda olduğu söyleniyordu.

Şimdi de eski eşiyle yan yana! Wanda Nara’dan Mauro Icardi’ye bir darbe daha geldi!

Yıldız futbolcu, takım arkadaşı Lucas Torreira ile birlikte İstanbul gecelerinde görüntülenmişti.

Şimdi de eski eşiyle yan yana! Wanda Nara’dan Mauro Icardi’ye bir darbe daha geldi!

Etiler'deki bir kulübe gelen iki yakın arkadaş, mekandan sabah saatlerine doğru ayrılmıştı.

SON DAKİKA