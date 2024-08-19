Şimdi de eski eşiyle yan yana! Wanda Nara’dan Mauro Icardi’ye bir darbe daha geldi!

ICARDI'Yİ KISKANDIRACAK PAYLAŞIM

Sosyal medyada gündeme oturan fotoğrafın ardından Wanda'nın Icardi'ye gönderme yapmak için böyle bir paylaşım yaptığı yorumları çıktı.

Wanda, geçtiğimiz günlerde de bir konserde başka biriyle dudak dudağa pozlar vermişti. Arjantin'de Buenos Aires'in en büyük konser alanlarından olan Movistar Arena'da sahne alan Wanda Nara, şarkı söylediği anlarda ünlü şarkıcı Catriel Guerreiro ile dudak dudağa görüntülenmişti.