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Haberler Galeri Sinan Akçıl İsrail'in Refah'taki katliamına sessiz kalmadı! "Bu neyin kini katil Netenyahu!"
Giriş Tarihi: 27.05.2024 08:36 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 08:43

Sinan Akçıl İsrail'in Refah'taki katliamına sessiz kalmadı! "Bu neyin kini katil Netenyahu!"

İsrail, Filistin ve Gazze Şeridi'nde soykırım saldırılarına hız kesmeden devam ediyor. İsrail ordusunun, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıda en az 40 Filistinli hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl da İsrail'in Refah'taki katliamına sessiz kalmadı. "Bu neyin kini katil Netenyahu" sözlerini kullanan Akçıl açtı ağzını yumdu gözünü...

Sinan Akçıl İsrail’in Refah’taki katliamına sessiz kalmadı! Bu neyin kini katil Netenyahu!

İsrail, Filistin ve Gazze Şeridi'nde soykırım saldırılarına hız kesmeden devam ediyor.

Sinan Akçıl İsrail’in Refah’taki katliamına sessiz kalmadı! Bu neyin kini katil Netenyahu!

İsrail ordusunun, Uluslararası Adalet Divanının saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıda en az 40 Filistinli şehit olurken çok sayıda da yaralı var.

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Sinan Akçıl İsrail’in Refah’taki katliamına sessiz kalmadı! Bu neyin kini katil Netenyahu!

Olay yerinden gelen görüntüler ise katliamın korkunç boyutunu gözler önüne serdi.

Sinan Akçıl İsrail’in Refah’taki katliamına sessiz kalmadı! Bu neyin kini katil Netenyahu!

İsrail'in Refah'taki katliamına ünlü isimlerden tepki yağarken şarkıcı Sinan Akçıl'da sessiz kalmadı.

Sinan Akçıl İsrail’in Refah’taki katliamına sessiz kalmadı! Bu neyin kini katil Netenyahu!

Akçıl, sosyal medya hesabından İsrail'e lanet yağdırdı.

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