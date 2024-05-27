Sinan Akçıl İsrail'in Refah'taki katliamına sessiz kalmadı! "Bu neyin kini katil Netenyahu!"

İsrail ordusunun, Uluslararası Adalet Divanının saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıda en az 40 Filistinli şehit olurken çok sayıda da yaralı var.