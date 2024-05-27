Giriş Tarihi: 27.05.2024 08:36
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
08:43
Sinan Akçıl İsrail'in Refah'taki katliamına sessiz kalmadı! "Bu neyin kini katil Netenyahu!"
İsrail, Filistin ve Gazze Şeridi'nde soykırım saldırılarına hız kesmeden devam ediyor. İsrail ordusunun, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıda en az 40 Filistinli hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl da İsrail'in Refah'taki katliamına sessiz kalmadı. "Bu neyin kini katil Netenyahu" sözlerini kullanan Akçıl açtı ağzını yumdu gözünü...