Sinan Akçıl Türkiye'nin Eurovision kararını değerlendirdi! "Katılmamak en iyisi"

'KENDİMLE GURUR DUYDUM'

"Fransızca söylememin nedeni polislerin de, aralarında Yahudi vatandaşların da olduğu Fransızların da İsrail'in bebek öldürdüğü gerçeğini duymasıydı. Konserde sözlerim büyük alkış topladı, tepki gösteren olmadı. Türkiye'de söylemek çok önemli ama dünyaya karşı da bunu söylememiz gerekiyor. Avrupa'nın göbeğinde bu gerçeği söylemek bu açıdan çok önemli. Bunu yaptığım için de gurur duydum kendimle."

