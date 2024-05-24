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Giriş Tarihi: 24.05.2024 06:26 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 07:35

Sinan Akçıl Türkiye'nin Eurovision kararını değerlendirdi! "Katılmamak en iyisi"

Fransa konserinde İsrail'e gösterdiği tepkiyle adından söz ettiren Sinan Akçıl, Eurovision'a ülkemizin katılmamasıyla ilgili yorum yaptı. 10 yıl önce Hadise'nin Eurovision'da seslendirdiği Düm Tek Tek şarkısını yazan Akçıl, "Görüyorum ki Eurovision'da her şey kötüye gitti. Şarkımın katıldığı dönemde de ayrımcılık vardı ama bu kadar uçuk kaçık şovlara izin verilmiyordu. Şimdi çivisi çıkmış vaziyette. Eurovision başka bir yere savruldu. Sanki bir lobileşme hareketi gibi. Türkiye'nin Eurovision'a katılmamasının çok doğru bir karar olduğunu düşünüyorum" dedi.

Tuba KALÇIK
Sinan Akçıl Türkiye’nin Eurovision kararını değerlendirdi! Katılmamak en iyisi

Sinan Akçıl'ın Fransa konserinde İsrail'e tepki göstermesi gündem oldu. Avrupa'nın göbeğinde Netenyahu'ya Fransızca 'Çocukları öldürmeyi durdur' demesi büyük takdir topladı. Ben de Sinan Akçıl'ı hem bu konuyu hem de çok tartışmalı hale gelen Eurovision yarışmasını konuşmak için aradım...

Sinan Akçıl Türkiye’nin Eurovision kararını değerlendirdi! Katılmamak en iyisi

"Fransız polislerinin de gözünün içine bakarak İsrail'in katliamına tepki göstermek istedim" diyen Akçıl sözlerine şöyle devam etti:

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Sinan Akçıl Türkiye’nin Eurovision kararını değerlendirdi! Katılmamak en iyisi

'KENDİMLE GURUR DUYDUM'
"Fransızca söylememin nedeni polislerin de, aralarında Yahudi vatandaşların da olduğu Fransızların da İsrail'in bebek öldürdüğü gerçeğini duymasıydı. Konserde sözlerim büyük alkış topladı, tepki gösteren olmadı. Türkiye'de söylemek çok önemli ama dünyaya karşı da bunu söylememiz gerekiyor. Avrupa'nın göbeğinde bu gerçeği söylemek bu açıdan çok önemli. Bunu yaptığım için de gurur duydum kendimle."

Sinan Akçıl Türkiye’nin Eurovision kararını değerlendirdi! Katılmamak en iyisi

Cannes Film Festivali'nde dünyaca ünlü oyuncular Filistin'e destek verirken oraya katılan Türk oyuncuların benzer bir destekte bulunmamasına yönelik ise şunları söyledi:

Sinan Akçıl Türkiye’nin Eurovision kararını değerlendirdi! Katılmamak en iyisi

Akçıl, bu seneki Eurovision yarışmasını sorduğumda ise şunları söyledi:

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