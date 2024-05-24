Giriş Tarihi: 24.05.2024 06:26
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
07:35
Sinan Akçıl Türkiye'nin Eurovision kararını değerlendirdi! "Katılmamak en iyisi"
Fransa konserinde İsrail'e gösterdiği tepkiyle adından söz ettiren Sinan Akçıl, Eurovision'a ülkemizin katılmamasıyla ilgili yorum yaptı. 10 yıl önce Hadise'nin Eurovision'da seslendirdiği Düm Tek Tek şarkısını yazan Akçıl, "Görüyorum ki Eurovision'da her şey kötüye gitti. Şarkımın katıldığı dönemde de ayrımcılık vardı ama bu kadar uçuk kaçık şovlara izin verilmiyordu. Şimdi çivisi çıkmış vaziyette. Eurovision başka bir yere savruldu. Sanki bir lobileşme hareketi gibi. Türkiye'nin Eurovision'a katılmamasının çok doğru bir karar olduğunu düşünüyorum" dedi.