Giriş Tarihi: 23.05.2024 15:25
Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
15:28
Sinan Akçıl'dan eski sevgilisi Müjde Uzman'a ilginç gönderme! 'Tükense bende tükenirdi'
Magazin gündemine bomba gibi düştü... Müjde Uzman, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak yaşadığı sağlık sorunlarından ve mesleğinin zorluklarından bahsetmişti. Bunun üzerine tükenmişlik sendromuna yakalandığı yönünde haberler yapılan Müjde Uzman, bu iddiaları yalanlamıştı. Oyuncunun eski sevgilisi Sinan Akçıl, önceki gün İstanbul Havaalanı'nda görüntülendi. Uzman'ın "Tükendim" sözleri sorulan Akçıl, ünlü isme ilginç bir göndermede bulundu. İşte o açıklama...