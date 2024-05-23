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Haberler Galeri Sinan Akçıl'dan eski sevgilisi Müjde Uzman'a ilginç gönderme! 'Tükense bende tükenirdi'
Giriş Tarihi: 23.05.2024 15:25 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 15:28

Sinan Akçıl'dan eski sevgilisi Müjde Uzman'a ilginç gönderme! 'Tükense bende tükenirdi'

Magazin gündemine bomba gibi düştü... Müjde Uzman, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak yaşadığı sağlık sorunlarından ve mesleğinin zorluklarından bahsetmişti. Bunun üzerine tükenmişlik sendromuna yakalandığı yönünde haberler yapılan Müjde Uzman, bu iddiaları yalanlamıştı. Oyuncunun eski sevgilisi Sinan Akçıl, önceki gün İstanbul Havaalanı'nda görüntülendi. Uzman'ın "Tükendim" sözleri sorulan Akçıl, ünlü isme ilginç bir göndermede bulundu. İşte o açıklama...

Sinan Akçıl’dan eski sevgilisi Müjde Uzman’a ilginç gönderme! ’Tükense bende tükenirdi’

Müjde Uzman'ın eski sevgilisi Sinan Akçıl önceki gece İstanbul Havaalanı'nda görüntülendi. Fransa konserinden döndüğünü söyleyen Akçıl, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sinan Akçıl’dan eski sevgilisi Müjde Uzman’a ilginç gönderme! ’Tükense bende tükenirdi’

"BİRAZ CESUR OLMAK LAZIM"
Sahnede İsrail Başkanı Netenyahu'ya seslenmesiyle ilgili konuşan ünlü isim, "Fransızca biliyorum sayılır. Oradan o sahneden seslenmek istedim. Orada polislerin bile beni alkışladığını görünce mutlu oldum. Güzel de bir konser gerçekleştirdik. Şu anda iki kan var. Bir şehir olarak 'Kan' var bir de bebeklerin döktüğü 'kan' var. Biraz da cesur olmak lazım" dedi. Fransa'da doğum gününü de kutladığını söyleyen şarkıcı, "Yaş aldıkça daha iyi hissediyor insan bence kendisini. Bir derginin de kapağı oldum. 1 Haziran'da yayınlanacak" diye konuştu.

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Sinan Akçıl’dan eski sevgilisi Müjde Uzman’a ilginç gönderme! ’Tükense bende tükenirdi’

"MÜJDE BENİ ATLATTI!"

Eski sevgilisi Müjde Uzman'ın "Tükendim" sözleri hatırlatılan Sinan Akçıl, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Zannetmiyorum, tükenmez ya. Tükense bende tükenirdi... Beni atlattı yani!

Sinan Akçıl’dan eski sevgilisi Müjde Uzman’a ilginç gönderme! ’Tükense bende tükenirdi’
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Sinan Akçıl’dan eski sevgilisi Müjde Uzman’a ilginç gönderme! ’Tükense bende tükenirdi’

Kızılcık Şerbeti dizisinin sevilen karakteri Alev'i canlandıran oyuncu Müjde Uzman, sosyal medya hesabından tükenmişlik sendromu ile mücadele ettiğini açıklamıştı.

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