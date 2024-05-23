Sinan Akçıl’dan eski sevgilisi Müjde Uzman’a ilginç gönderme! ’Tükense bende tükenirdi’

"BİRAZ CESUR OLMAK LAZIM"

Sahnede İsrail Başkanı Netenyahu'ya seslenmesiyle ilgili konuşan ünlü isim, "Fransızca biliyorum sayılır. Oradan o sahneden seslenmek istedim. Orada polislerin bile beni alkışladığını görünce mutlu oldum. Güzel de bir konser gerçekleştirdik. Şu anda iki kan var. Bir şehir olarak 'Kan' var bir de bebeklerin döktüğü 'kan' var. Biraz da cesur olmak lazım" dedi. Fransa'da doğum gününü de kutladığını söyleyen şarkıcı, "Yaş aldıkça daha iyi hissediyor insan bence kendisini. Bir derginin de kapağı oldum. 1 Haziran'da yayınlanacak" diye konuştu.