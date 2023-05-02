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Haberler Galeri Sinan görmesin Gülibik! Akasya Durağı'nın Gülbin'i Aslı Altaylar'ın son hali yaktı geçti! Genç sevgilisiyle aşk pozları...
Giriş Tarihi: 02.05.2023 07:40 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 07:42

Sinan görmesin Gülibik! Akasya Durağı'nın Gülbin'i Aslı Altaylar'ın son hali yaktı geçti! Genç sevgilisiyle aşk pozları...

Akasya Durağı'nun Gülbin'i şimdi ne yapıyor? Bir dönemin en çok izlenen yapımlarından Akasya Durağı dizisinde Gülbin nam-ı diğer Gülibik karakterine hayat vermiş olan Aslı Altaylar yıllar sonra değişimi ile ilgi odağı oldu. Bir süredir ekranlardan uzak olan Aslı Altaylar, güzelliği ile kendine hayran bırakmayı başardı. Tekrar bölümleriyle ilgi gören Akasya Durağı oyuncularının şimdiki halleri sosyal medyada merak konusu olurken, Gülbin rolüyle adını geniş kitlelere duyuran Aslı Altaylar'ın son hali dudak uçuklattı. Akasya Durağı'nın Gülbin'i Aslı Altaylar'ın son hali takipçilerini mest ederken, genç sevgilisiyle aşk pozlarına "Aman Sinan görmesin Gülibik!" yorumları geliyor...

Sinan görmesin Gülibik! Akasya Durağı’nın Gülbin’i Aslı Altaylar’ın son hali yaktı geçti! Genç sevgilisiyle aşk pozları...

Televizyon ekranlarında yayınlandığı 2008 ve 2012 arasındaki dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Akasya Durağı dizisinin oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleriyle ilgi odağı oluyor. Bu isimlerden biri de Sinan'ın Gülibik'i Aslı Altaylar...

Sinan görmesin Gülibik! Akasya Durağı’nın Gülbin’i Aslı Altaylar’ın son hali yaktı geçti! Genç sevgilisiyle aşk pozları...

Bir döneme damga vuran dizilerden biri olan Akasya Durağı'nda Zeki Alasya, Levent Üngan, Cezmi Baskın, Aslı Altaylar, Onur Şan ve Pelin Sönmez başrolleri paylaşıyordu.

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Sinan görmesin Gülibik! Akasya Durağı’nın Gülbin’i Aslı Altaylar’ın son hali yaktı geçti! Genç sevgilisiyle aşk pozları...

2008 ile 2012 yılları arasında yayınlanan dizinin oyuncuları son halleriyle gündeme geldi. Akasya Durağı oyuncularının şimdiki halleri dizinin fanatikleri tarafından oldukça merak ediliyor.

Sinan görmesin Gülibik! Akasya Durağı’nın Gülbin’i Aslı Altaylar’ın son hali yaktı geçti! Genç sevgilisiyle aşk pozları...

Akasya Durağı dizisinde Sinan'ın eşi Gülibik olarak rol alan Altaylar, son yıllarda Bizim Hikaye, Arka Sokaklar, Çocukluk dizileriyle ekran karşısına geçti. Gülbin karakteriyle hafızalara kazındı.

Sinan görmesin Gülibik! Akasya Durağı’nın Gülbin’i Aslı Altaylar’ın son hali yaktı geçti! Genç sevgilisiyle aşk pozları...

Ünlü oyuncunun son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

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