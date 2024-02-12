Sinem Kobal doğal güzelliğiyle düşman çatlattı! "En cool anne" yorumları yağan Sinem Kobal'dan yeni kareler...

Giriş Tarihi: 12.02.2024 13:58
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
14:01
Kızları Lalin ve Leyla'yı da alıp Doğu Afrika ülkesi Mauritius'a tatile giden Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal çifti bronzlaşıp geri döndü... Eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızlarıyla mutlu aile pozu veren ve sonrasında birlikte eğlendikleri anlardan kareler paylaşan Sinem Kobal güzelliğini sergilediği sahil pozlarıyla da büyük beğeni toplamıştı. Tatil dönüşü paylaşımlarına devam eden Sinem Kobal bu defa sıfır makyaj pozlarıyla doğal güzelliğini konuşturdu. İşte "En cool anne" "Kim der ki iki çocuk annesi" "Muhteşem fizik" yorumları yağan Sinem Kobal'dan yeni kareler...