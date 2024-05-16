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Haberler Galeri Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu evliliklerinde 8 yılı devirdi! Evlilik yıl dönümüne özel jest!
Giriş Tarihi: 16.05.2024 07:47 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 07:56

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu evliliklerinde 8 yılı devirdi! Evlilik yıl dönümüne özel jest!

Kenan İmirzalıoğlu ile hayatını birleştiren Sinem Kobal kariyerine bir süre ara vermiş ve bu dönemde kızları Lalin ve Leyla'yı dünyaya getirmişti. Sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal evliliklerinde 8 yılı devirdi. 14 Mayıs 2016'da evlenen çift 8. evlilik yıl dönümünü yakın dostlarıyla çok özel bir gece ile kutladı. Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çifti dinlemeye gittikleri Yıldız Tilbe ile felekten bir gece çaldı...

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu evliliklerinde 8 yılı devirdi! Evlilik yıl dönümüne özel jest!

Ünlü çift Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu kızları Lalin ve Leyla'yı evde bıraktı gecelerde ortaya çıktı. 8. evlilik yıl dönümlerini kutlayan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu arkadaşlarıyla Yıldız Tilbe dinlemeye gitti.

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu evliliklerinde 8 yılı devirdi! Evlilik yıl dönümüne özel jest!

2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile hayatını birleştiren Sinem Kobal kariyerine bir süre ara vermiş ve bu dönemde kızları Lalin ve Leyla'yı dünyaya getirmişti.

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Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu evliliklerinde 8 yılı devirdi! Evlilik yıl dönümüne özel jest!

Sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal evliliklerinde 8 yılı devirdi.

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu evliliklerinde 8 yılı devirdi! Evlilik yıl dönümüne özel jest!

14 Mayıs 2016'da evlenen çift 8. evlilik yıl dönümünü yakın dostlarıyla çok özel bir gece ile kutladı.

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu evliliklerinde 8 yılı devirdi! Evlilik yıl dönümüne özel jest!

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çifti dinlemeye gittikleri Yıldız Tilbe ile felekten bir gece çaldı...

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