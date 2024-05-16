Giriş Tarihi: 16.05.2024 07:47
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
07:56
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu evliliklerinde 8 yılı devirdi! Evlilik yıl dönümüne özel jest!
Kenan İmirzalıoğlu ile hayatını birleştiren Sinem Kobal kariyerine bir süre ara vermiş ve bu dönemde kızları Lalin ve Leyla'yı dünyaya getirmişti. Sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal evliliklerinde 8 yılı devirdi. 14 Mayıs 2016'da evlenen çift 8. evlilik yıl dönümünü yakın dostlarıyla çok özel bir gece ile kutladı. Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çifti dinlemeye gittikleri Yıldız Tilbe ile felekten bir gece çaldı...