Giriş Tarihi: 20.01.2024 22:32
Güncelleme Tarihi: 20.01.2024
22:32
Sinem Kobal makyajsız haliyle yine yıktı geçti! İşte Sinem Kobal’ın tatil pozu!
'Kim Milyoner Olmak İster'in ünlü ve başarılı sunucularından Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında meslektaşı Sinem Kobal'la hayatını birleştirdi. Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın bu mutlu evliliğinden Lalin ve Leyla adında iki kızı oldu. Sosyal medyayı sık kullanan Sinem Kobal, bugün pozlarını paylaştı. Makyajsız haliyle doğa yürüyüşü yapan Sinem Kobal'ın pozları, büyük beğeni topladı. İşte Sinem Kobal'ın tatil pozları!