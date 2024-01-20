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Haberler Galeri Sinem Kobal makyajsız haliyle yine yıktı geçti! İşte Sinem Kobal’ın tatil pozu!
Giriş Tarihi: 20.01.2024 22:32 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 22:32

Sinem Kobal makyajsız haliyle yine yıktı geçti! İşte Sinem Kobal’ın tatil pozu!

'Kim Milyoner Olmak İster'in ünlü ve başarılı sunucularından Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında meslektaşı Sinem Kobal'la hayatını birleştirdi. Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın bu mutlu evliliğinden Lalin ve Leyla adında iki kızı oldu. Sosyal medyayı sık kullanan Sinem Kobal, bugün pozlarını paylaştı. Makyajsız haliyle doğa yürüyüşü yapan Sinem Kobal'ın pozları, büyük beğeni topladı. İşte Sinem Kobal'ın tatil pozları!

Sinem Kobal makyajsız haliyle yine yıktı geçti! İşte Sinem Kobal’ın tatil pozu!

Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında meslektaşı güzel oyuncu Sinem Kobal'la evlendi.

Sinem Kobal makyajsız haliyle yine yıktı geçti! İşte Sinem Kobal’ın tatil pozu!

İKİ KIZI OLDU

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın bu mutlu evliliğinden Lalin ve Leyla adında iki kızı oldu.

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Sinem Kobal makyajsız haliyle yine yıktı geçti! İşte Sinem Kobal’ın tatil pozu!

TATİL POZLARINI PAYLAŞTI

Sosyal medyayı sık kullanan Sinem Kobal, bugün tatil pozlarıyla ilgi çekti.

Sinem Kobal makyajsız haliyle yine yıktı geçti! İşte Sinem Kobal’ın tatil pozu!

MAKYAJSIZ HALİ BEĞENİLDİ

Makyajsız haliyle doğa yürüyüşü yapan Sinem Kobal'ın pozları, büyük beğeni topladı.

Sinem Kobal makyajsız haliyle yine yıktı geçti! İşte Sinem Kobal’ın tatil pozu!

İşte Sinem Kobal'ın tatil pozları!

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