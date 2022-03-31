Giriş Tarihi: 31.03.2022 10:13 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 10:15

Sinem Kobal'dan mest eden paylaşım! 8 aylık hamile Sinem Kobal'a "Maşallah" yorumları yağdı!

Türkiye'nin en yakışıklı jönlerinden olan ve şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu ile oyuncu eşi Sinem Kobal ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanıyor. 2020 yılında kızları Lalin'i kucaklarını alan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu büyük mutluluk yaşamıştı. Yaklaşık 8 aylık hamile olan Sinem Kobal ile eşi doğumu Ege'de doğa ile iç içe yaşam sürerek bekliyor. Hamile eşi Sinem Kobal ve kızı Lalin için hiç bir masraftan kaçınmayan Kenan İmirzalıoğlu İstanbul'daki evlerini de daha büyük bir ev ile değiştirmişti. İkinci bebeğine hamile Sinem Kobal'dan günler sonra yeni poz geldi. Sinem Kobal'ın paylaşımına ünlülerin de arasında bulunduğu takipçilerinden yorum yağdı. İşte Sinem Kobal'ın yeni pozu...