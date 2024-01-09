Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Sinem Kobal'ın spor paylaşımı olay yarattı! Fit haline övgüler yağdı!
Giriş Tarihi: 09.01.2024 15:38 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 15:41

Sinem Kobal'ın spor paylaşımı olay yarattı! Fit haline övgüler yağdı!

Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu daha öncede birlikte form tutmuştu. Eşi Kenan İmirzalıoğlu'nu spor yaparken paylaşan Sinem Kobal "sıramı bekliyorum" demişti. Sinem Kobal'ın Kenan İmirzalıoğlu paylaşımına yakışıklı oyuncunun kasları damga vurmuştu. Sosyal medya hesabını son dönemde oldukça aktif kullanan Sinem Kobal takipçilerine sürpriz bir paylaşımda bulundu. Spor salonundan paylaşım yapan Sinem Kobal'a övgüler yağdı…

Sinem Kobal’ın spor paylaşımı olay yarattı! Fit haline övgüler yağdı!

Türkiye'nin en yakışıklı jönlerinden Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında evlenen Sinem Kobal, her daim merak edilen ünlüler arasında yer alıyor. Sinem Kobal'ın son paylaşımı olay yarattı...

Sinem Kobal’ın spor paylaşımı olay yarattı! Fit haline övgüler yağdı!

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, 2020 yılında ilk çocukları Lalin'i, geçtiğimiz yıl da ikinci çocukları Leyla'yı kucakladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sinem Kobal’ın spor paylaşımı olay yarattı! Fit haline övgüler yağdı!

Doğum kilolarından hızla kurtulan Sinem Kobal fit halini düzenli spora borçlu.

Sinem Kobal’ın spor paylaşımı olay yarattı! Fit haline övgüler yağdı!

Sosyal medya hesabını son dönemde oldukça aktif kullanan Sinem Kobal takipçilerine sürpriz bir paylaşımda bulunmuştu. Eşi Kenan İmirzalıoğlu'nu spor yaparken paylaşan Sinem Kobal "sıramı bekliyorum" demişti. Sinem Kobal'ın Kenan İmirzalıoğlu paylaşımına yakışıklı oyuncunun kasları damga vurmuştu.

Sinem Kobal’ın spor paylaşımı olay yarattı! Fit haline övgüler yağdı!

Sinem Kobal, spor yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

SON DAKİKA