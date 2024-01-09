Giriş Tarihi: 09.01.2024 15:38
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
15:41
Sinem Kobal'ın spor paylaşımı olay yarattı! Fit haline övgüler yağdı!
Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu daha öncede birlikte form tutmuştu. Eşi Kenan İmirzalıoğlu'nu spor yaparken paylaşan Sinem Kobal "sıramı bekliyorum" demişti. Sinem Kobal'ın Kenan İmirzalıoğlu paylaşımına yakışıklı oyuncunun kasları damga vurmuştu. Sosyal medya hesabını son dönemde oldukça aktif kullanan Sinem Kobal takipçilerine sürpriz bir paylaşımda bulundu. Spor salonundan paylaşım yapan Sinem Kobal'a övgüler yağdı…