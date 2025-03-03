Sinem Ünsal anlattı: Aşk için imkanları sonuna kadar zorlarım!

-Tür olarak neyi işliyor peki?

Hepsi var içinde ama aslında bir dram. Yani aksiyon sahnelerimiz de var illa ki. Çok gerçek bir şey izleyecekler öyle söyleyeyim.

-Karakterinizi sizden dinlemek isterim. Berrin'i bize biraz anlatabilir misiniz?

Berrin çok rafine bir hayatta büyümüş; çok kültürlü, çok varlıklı bir ailenin kızı. Çok varlıklı bir annenin kızı ve sektörde, piyasada, iş dünyasında önemli bir yere bir konuma sahip bir adamın kızı. Aile olarak, isim olarak çok önemliler. Ve gerçek bir entelektüel, boş bir kadın da değil. Ayrıca yaratıcı tarafı da olan, sanatla ilgilenen ve bunu tamamen kendi dünyasında yapan, şakşaktan kaçınan, hayatı olması gerektiği gibi ve öğretildiği gibi yaşayan ama bundan çok sıkılan, gerçeğin ve hakikatin peşinden koşan, iyi niyetli, son derece donanımlı bir genç kadın. Bir iş kadını aslında.

-Size benzediği bir yönü var mı Berrin'in?

Tabii ki benziyor. Çünkü çok gerçek hatlarla yazılmış bir karakter Berrin de. Dolayısıyla onun o gerçekliğin peşinde olması kendime benzettiğim yer çünkü hani bizim dünyamızda da mutlaka böyle sosyal roller var, personalarımız var ama en hakikatini, en gerçek olan insanları hayatımda tutmaya çalışırım. Berrin de öyle. Yani öyle insanlar olmadığı için bir arayışın içine giriyor ve Eray ile karşılaşıyor. Onda görüyor yani bu samimiyeti ilk defa.