Sinem Ünsal anlattı: Aşk için imkanları sonuna kadar zorlarım!

ANA AKIM OLSAYDI, UZUN UZUN ÇEKSEYDİK İSTERDİM

-Nasıl bir set ortamı vardı?

Çok güzel, çok eğlenceli. Tabii dijital projeleri belli set günü sayısında ve belli bir bölümde çekiyoruz. Tamamen bitirdik şimdi çekimlerimizi. Bir ana akım olsaydı uzun uzun çekseydik isterdim.

90'LAR İŞİ BANA ÇOCUKSU HİSSETTİRDİ

-İlk dönem işiniz. Nasıl bir histi?

Çok güzel. Tabii ki çok uzak bir tarih değil ama dünya ve gündem çok hızlı değiştiği için ve tabii ki moda. İnanılmaz farklı ve inanılmaz eski bir döneme gitmişiz gibi geliyor. Şu an her ne kadar her dönemden bir şeyleri hayatımızda barındırsak da 90'ları tabii ki kendi yaşıma göre ben çok küçükken annemin tarzı, babamın tarzı falan oradan hatırlıyorum. Bunları tekrar görmek değişik böyle çocuksu şeyler hissettirdi. İyi geldi bana.

-Bir set anısı dinlemek isterim…

Genel olarak çok güldük. Özellikle sahne aralarında. Cihangir (Ceyhan) de çok eğlenceli bir oyuncu. Bütün ekip öyle. Spesifik bir hikaye bilemeyeceğim ama zor. Bazen gecelerde zorlu sahneler çektik, izlediklerinde anlayacaklar. Onlar bizi fiziksel olarak zorladı ama onun içinde eğlence katmaya çalıştık falan. Genel olarak işimizi kolaylaştırmaya çalıştık hep mizahımızla diyeyim.