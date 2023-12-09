Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri "Soba başı poz şart" Nurgül Yeşilçay lüks hayatları mercek altına alınınca fakirlik yarışına giren fenomenleri tiye aldı!
Giriş Tarihi: 09.12.2023 14:29 Güncelleme Tarihi: 09.12.2023 14:46

"Soba başı poz şart" Nurgül Yeşilçay lüks hayatları mercek altına alınınca fakirlik yarışına giren fenomenleri tiye aldı!

47 yaşındaki Nurgül Yeşilçay sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Nurgül Yeşilçay son olarak bir davetten eve geldiğinde neler yaşanıyor komik bir video ile anlatmıştı. Nurgül Yeşilçay'dan yeni paylaşım geldi. Güzel oyuncu bu sefer haklarında soruşturma başlatılınca fakirlikten dem vuran fenomenlere göndermede bulundu. Nurgül Yeşilçay soba başında paylaşığı pozuna "Tanıdık geldi mi?" yazarken "üstümdekilerde pazardan" dedi. Nurgül Yeşilçay'ın paylaşımı akıllara, lüks hayatlarına ara veren fenomenlerden olan Özlem Öz - Tayyar Öz çiftini getirdi. İşte Nurgül Yeşilçay'ın fenomenleri tiye alan komik paylaşımı...

Soba başı poz şart Nurgül Yeşilçay lüks hayatları mercek altına alınınca fakirlik yarışına giren fenomenleri tiye aldı!

Nurgül Yeşilçay'da mal varlıklarına el konulan ve haklarında soruşturma yürütülen fenomenlerin "En fakir biziz" paylaşımlarına komik gönderme...

Soba başı poz şart Nurgül Yeşilçay lüks hayatları mercek altına alınınca fakirlik yarışına giren fenomenleri tiye aldı!

47 yaşındaki Nurgül Yeşilçay sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Nurgül Yeşilçay'dan yeni paylaşım geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Soba başı poz şart Nurgül Yeşilçay lüks hayatları mercek altına alınınca fakirlik yarışına giren fenomenleri tiye aldı!

Güzel oyuncu bu sefer haklarında soruşturma başlatılınca fakirlikten dem vuran fenomenlere göndermede bulundu.

Soba başı poz şart Nurgül Yeşilçay lüks hayatları mercek altına alınınca fakirlik yarışına giren fenomenleri tiye aldı!

Nurgül Yeşilçay'ın paylaşımı akıllara, lüks hayatlarına ara veren fenomenlerden olan Özlem Öz - Tayyar Öz çiftini getirdi.

Soba başı poz şart Nurgül Yeşilçay lüks hayatları mercek altına alınınca fakirlik yarışına giren fenomenleri tiye aldı!

İşte Nurgül Yeşilçay'ın fenomenleri tiye alan komik paylaşımı...

SON DAKİKA