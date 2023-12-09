Giriş Tarihi: 09.12.2023 14:29 Güncelleme Tarihi: 09.12.2023 14:46

"Soba başı poz şart" Nurgül Yeşilçay lüks hayatları mercek altına alınınca fakirlik yarışına giren fenomenleri tiye aldı!

47 yaşındaki Nurgül Yeşilçay sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Nurgül Yeşilçay son olarak bir davetten eve geldiğinde neler yaşanıyor komik bir video ile anlatmıştı. Nurgül Yeşilçay'dan yeni paylaşım geldi. Güzel oyuncu bu sefer haklarında soruşturma başlatılınca fakirlikten dem vuran fenomenlere göndermede bulundu. Nurgül Yeşilçay soba başında paylaşığı pozuna "Tanıdık geldi mi?" yazarken "üstümdekilerde pazardan" dedi. Nurgül Yeşilçay'ın paylaşımı akıllara, lüks hayatlarına ara veren fenomenlerden olan Özlem Öz - Tayyar Öz çiftini getirdi. İşte Nurgül Yeşilçay'ın fenomenleri tiye alan komik paylaşımı...