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Haberler Galeri ‘Sofia yanımda Alya ise…’ Taze anne Seray Sever’in ikizleri Sofia ve Alya’dan haber var!
Giriş Tarihi: 27.04.2022 13:40 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022 13:43

Sofia yanımda Alya ise…’ Taze anne Seray Sever’in ikizleri Sofia ve Alya’dan haber var!

49 yaşındaki Seray Sever'in hamile olduğu haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Son olarak Doya Doya Moda programında sunuculuk yapan Seray Sever programın bitmesiyle inzivaya çekilmişti. Üç yıl önce kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile nikah masasına oturan Seray Sever sessizliğini ikiz bebekleri olacağı müjdesi ile bozmuştu. Hayranlarını oldukça sevindiren Seray Sever yeni yıla hamilelik pozları ile girmişti. Seray Sever geçtiğimiz hafta anne oldu. Özel bir hastanede doğum yapan Seray Sever ikizleri Sofia ve Alya'yı kucağına aldı. Zorlu bir doğum süreci geçiren Sever, yaşadıklarını anlattı...

‘Sofia yanımda Alya ise…’ Taze anne Seray Sever’in ikizleri Sofia ve Alya’dan haber var!

Seray Sever ve Eray Sünbül çiftinin geçen hafta Sofia ve Alya adlı ikizleri özel bir hastanede dünyaya geldi.

‘Sofia yanımda Alya ise…’ Taze anne Seray Sever’in ikizleri Sofia ve Alya’dan haber var!

Hürriyet'in haberine göre; Zorlu bir doğum süreci geçiren Sever, yaşadıklarını anlattı: "Çok şükür iyiyiz. Operasyon zorluydu. Doktorum Murat Emanetoğlu, doğum koçum Ayşe Yıldız beni çok güzel yönetti.

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‘Sofia yanımda Alya ise…’ Taze anne Seray Sever’in ikizleri Sofia ve Alya’dan haber var!

Hastane sürecimiz de devam ediyor. Toparlanmaya çalışıyoruz. Bir hafta kadar daha buradayız.

‘Sofia yanımda Alya ise…’ Taze anne Seray Sever’in ikizleri Sofia ve Alya’dan haber var!

Çünkü zorlu bir operasyondu, 34'üncü haftada doğdular. Bebişlerin de ideal kilolarına gelmelerini bekliyoruz.

‘Sofia yanımda Alya ise…’ Taze anne Seray Sever’in ikizleri Sofia ve Alya’dan haber var!

Sofia yanıma geldi, Alya şu anda kuvözde. Ama durumu çok iyi. Biraz daha kilo almasını bekliyoruz."

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