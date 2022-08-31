Giriş Tarihi: 31.08.2022 11:14
Güncelleme Tarihi: 31.08.2022
11:43
Somer Sivrioğlu sevgilisinin doğum gününde aşkını ilan etti! Uğruna 18 yıllık eşinden boşanmıştı...
"MasterChef Türkiye" yarışmasının jürilerinden biri olan ünlü şef Somer Sivrioğlu, ekranların sevilen isimleri arasın yer alıyor. Sydney'de menüsünde pek çok Türk lezzeti bulunan ve marka haline gelen bir Türk restoranı işleten Somer Sivrioğlu, özel hayatıyla da merak ediliyor. Eşi Aslı Sivrioğlu'nu aldattığı iddialarıyla 2019 yılında boşanan Sivrioğlu Instagram hesabından ilk kez sevgilisiyle fotoğraf paylaştı. Somer Sivrioğlu sevgilisinin doğum gününde aşka geldi. İşte o romantik kareler...