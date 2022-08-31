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Haberler Galeri Somer Sivrioğlu sevgilisinin doğum gününde aşkını ilan etti! Uğruna 18 yıllık eşinden boşanmıştı...
Giriş Tarihi: 31.08.2022 11:14 Güncelleme Tarihi: 31.08.2022 11:43

Somer Sivrioğlu sevgilisinin doğum gününde aşkını ilan etti! Uğruna 18 yıllık eşinden boşanmıştı...

"MasterChef Türkiye" yarışmasının jürilerinden biri olan ünlü şef Somer Sivrioğlu, ekranların sevilen isimleri arasın yer alıyor. Sydney'de menüsünde pek çok Türk lezzeti bulunan ve marka haline gelen bir Türk restoranı işleten Somer Sivrioğlu, özel hayatıyla da merak ediliyor. Eşi Aslı Sivrioğlu'nu aldattığı iddialarıyla 2019 yılında boşanan Sivrioğlu Instagram hesabından ilk kez sevgilisiyle fotoğraf paylaştı. Somer Sivrioğlu sevgilisinin doğum gününde aşka geldi. İşte o romantik kareler...

Somer Sivrioğlu sevgilisinin doğum gününde aşkını ilan etti! Uğruna 18 yıllık eşinden boşanmıştı...

"MasterChef Türkiye" yarışmasının jürilerinden biri olan ünlü şef Somer Sivrioğlu, her adımıyla adından bahsettiriyor. Sydney'de menüsünde pek çok Türk lezzeti bulunan ve marka haline gelen bir Türk restoranı işleten Somer Sivrioğlu, özel hayatıyla da oldukça merak ediliyor.

Somer Sivrioğlu sevgilisinin doğum gününde aşkını ilan etti! Uğruna 18 yıllık eşinden boşanmıştı...

Evliliklerini olaylı bir şekilde bitiren ünlü şefler Hazer Amani ve Danilo Zanna'dan sonra 51 yaşındaki Somer Sivrioğlu da 18 yıllık eşinden geçen aylarda boşanmıştı.

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Somer Sivrioğlu sevgilisinin doğum gününde aşkını ilan etti! Uğruna 18 yıllık eşinden boşanmıştı...

2019 yılında Aslı Sivrioğlu, ünlü şefe çekişmeli boşanma davası açmıştı. Boşanmanın nedeni olarak, Sivrioğlu'nun program editörlerinden biriyle yasak aşk yaşaması gösterilmişti.

Somer Sivrioğlu sevgilisinin doğum gününde aşkını ilan etti! Uğruna 18 yıllık eşinden boşanmıştı...

Pandemi dönemine takılan dava sonuçlandı. Taraflar arasında boşanma anlaşması sağlandı. Somer Sivrioğlu, "Boşanmakta kararlıyım. Evliliğimizin sürme ihtimali yoktur" demişti. Aslı Sivrioğlu ise "Ben de boşanmak istiyorum. Nafaka ve tazminat talebim yoktur" ifadelerini kullanmıştı.

Somer Sivrioğlu sevgilisinin doğum gününde aşkını ilan etti! Uğruna 18 yıllık eşinden boşanmıştı...

İki çocuklarının velayeti Avustralya'nın Sydney şehrinde yaşayan anne Aslı Sivrioğlu'na verilmişdi. Somer Şef'in, Sydney'e gittiğinde belirli günlerde çocuklarını görebilmesine karar verildi.

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