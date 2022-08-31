"MasterChef Türkiye" yarışmasının jürilerinden biri olan ünlü şef Somer Sivrioğlu, her adımıyla adından bahsettiriyor. Sydney'de menüsünde pek çok Türk lezzeti bulunan ve marka haline gelen bir Türk restoranı işleten Somer Sivrioğlu, özel hayatıyla da oldukça merak ediliyor.