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Haberler Galeri SON DAKİKA: Dilan Polat'ın "İntihar" telefonu harekete geçirdi! Dilan Polat'ın koğuşunda önlemler arttı, kantinden aldığı...
Giriş Tarihi: 27.11.2023 11:42 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023 11:51

SON DAKİKA: Dilan Polat'ın "İntihar" telefonu harekete geçirdi! Dilan Polat'ın koğuşunda önlemler arttı, kantinden aldığı...

Kara para aklama, vergi kaçırma suçlarının da aralarında bulunduğu 4 ayrı suçtan tutuklu yargılanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın son olarak eşi Engin Polat'a telefonda "İntihar etmek istiyorum" dediği öne sürülmüştü. Son olarak Polatların mali müşavirleri Zümrüt Yerebakan'ın emniyetteki ifadesinde vurgunun 1 Milyar TL üzerinde olduğu ortaya çıkmıştı. Soruşturmada her geçen gün derinleşirken gün yüzüne çıkan yeni bilgiler ise Polat çiftini alacakları ceza konusunda endişelendirmeye devam ediyor. Lüks yaşantılarından sonra cezaevi şartlarına uyum sağlamakta zorluk çeken Polat çifti arasında son olarak gerçekleşen telefon görüşmesi avukatlarını harekete geçirmişti. İddialara göre Dilan Polat, görüşmede psikolojisinin bozulduğunu anlatarak "İntihar etmek istiyorum" dedi. Bunun üzerine ise avukatlar cezaevine gitti. Cezaevi yönetimi ise 'intihar' telefonu sonrası önlemleri arttırdı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Dilan Polat’ın İntihar telefonu harekete geçirdi! Dilan Polat’ın koğuşunda önlemler arttı, kantinden aldığı...

Lüks yaşantılarından sonra cezaevi şartlarına uyum sağlamakta zorluk çeken Polatlar, şimdi de 'intihar' haberleriyle gündeme geldi. Dilan Polat'ın psikolojisi fena bozuldu... Kara para aklama, vergi kaçırma suçlarının da aralarında bulunduğu 4 ayrı suçtan tutuklu yargılanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın son olarak eşi Engin Polat'a telefonda "İntihar etmek istiyorum" dediği öne sürülmüştü.

SON DAKİKA: Dilan Polat’ın İntihar telefonu harekete geçirdi! Dilan Polat’ın koğuşunda önlemler arttı, kantinden aldığı...

Polat çifti arasında son olarak gerçekleşen telefon görüşmesi avukatlarını harekete geçirmişti. Avukatlar cezaevine gitti. Cezaevi yönetimi ise 'intihar' telefonu sonrası önlemleri arttırdı.

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SON DAKİKA: Dilan Polat’ın İntihar telefonu harekete geçirdi! Dilan Polat’ın koğuşunda önlemler arttı, kantinden aldığı...

Dilan Polat'a dair 2. Sayfa'da yeni iddialar bulundu. Müge Dağıstanlı konuşmasında "Koğuşu gören kameralar 24 saat sıkı gözetim altına alınmış, kantinden aldığı her şey kontrol ediliyor. Aynı zamanda cezaevi psikoloğu devrede. Bir de iki kardeşe sataşma olmaması için yanlarında bir infaz koruma memuru duruyor" dedi.

SON DAKİKA: Dilan Polat’ın İntihar telefonu harekete geçirdi! Dilan Polat’ın koğuşunda önlemler arttı, kantinden aldığı...

Engin Polat ve Dilan Polat soruşturmasında, avukat Ahmet Gün'ün yanında çalışan Zümrüt Yerebakan'ın emniyetteki ifadesine SABAH ulaştı. Yerebakan, MASAK raporunda yer alan tüm şirketlerin kredi kartı ve e-ticaret platformlarının dökümlerini CD içinde emniyete teslim ederek itirafçı oldu.

SON DAKİKA: Dilan Polat’ın İntihar telefonu harekete geçirdi! Dilan Polat’ın koğuşunda önlemler arttı, kantinden aldığı...

Firmaların önce yabancıya devrinin yapıldığını, devir işlemleri bittikten sonra birkaç ay boş beyanname verildiğini, daha sonra da stok affı beyannamesi verilerek söz konusu firmaların Rise&Shine firmasına sahte fatura düzenlediğini söyleyen Yerebakan, Gün'ün kurduğu sistemi detaylarıyla anlattı.

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