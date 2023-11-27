SON DAKİKA: Dilan Polat'ın "İntihar" telefonu harekete geçirdi! Dilan Polat'ın koğuşunda önlemler arttı, kantinden aldığı...

Dilan Polat'a dair 2. Sayfa'da yeni iddialar bulundu. Müge Dağıstanlı konuşmasında "Koğuşu gören kameralar 24 saat sıkı gözetim altına alınmış, kantinden aldığı her şey kontrol ediliyor. Aynı zamanda cezaevi psikoloğu devrede. Bir de iki kardeşe sataşma olmaması için yanlarında bir infaz koruma memuru duruyor" dedi.