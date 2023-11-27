Giriş Tarihi: 27.11.2023 11:42
Güncelleme Tarihi: 27.11.2023
11:51
SON DAKİKA: Dilan Polat'ın "İntihar" telefonu harekete geçirdi! Dilan Polat'ın koğuşunda önlemler arttı, kantinden aldığı...
Kara para aklama, vergi kaçırma suçlarının da aralarında bulunduğu 4 ayrı suçtan tutuklu yargılanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın son olarak eşi Engin Polat'a telefonda "İntihar etmek istiyorum" dediği öne sürülmüştü. Son olarak Polatların mali müşavirleri Zümrüt Yerebakan'ın emniyetteki ifadesinde vurgunun 1 Milyar TL üzerinde olduğu ortaya çıkmıştı. Soruşturmada her geçen gün derinleşirken gün yüzüne çıkan yeni bilgiler ise Polat çiftini alacakları ceza konusunda endişelendirmeye devam ediyor. Lüks yaşantılarından sonra cezaevi şartlarına uyum sağlamakta zorluk çeken Polat çifti arasında son olarak gerçekleşen telefon görüşmesi avukatlarını harekete geçirmişti. İddialara göre Dilan Polat, görüşmede psikolojisinin bozulduğunu anlatarak "İntihar etmek istiyorum" dedi. Bunun üzerine ise avukatlar cezaevine gitti. Cezaevi yönetimi ise 'intihar' telefonu sonrası önlemleri arttırdı. İşte detaylar...