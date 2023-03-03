Giriş Tarihi: 03.03.2023 09:25 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 09:42

SON DAKİKA: Ebru Gündeş ile eski eşi Reza Zarrab arasında yeni gerilim! Ebru Gündeş kızı Alara için harekete geçti!

SON DAKİKA MAGAZİN HABERİ: Hadise'nin, Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la aşk yaşadığı haberi geçen yıl gündeme bomba gibi düşmüştü. Reza Zarrab'ın Ebru Gündeş'le evliyken Hadise'yle birlikte olduğu, ikilinin Amerika'da tatil yaptıkları iddia edilmişti. Hatta Hadise'nin Reza Zarrab ile WhatsApp konuşmaları ortalığa saçılmıştı. Bu süreçte eşinden boşanan Ebru Gündeş kızı Alara'nın velayetini de almıştı. Reza Zarrab ise geçen yıl 11 yaşındaki kızları Alara'nın velayetinin annesinden alınıp kendisine verilmesi için dava açmıştı. Ebru Gündeş ile eski eşi Reza Zarrab arasında ipler yeniden gerildi. Kızı Alara için karşı atağa geçen Ebru Gündeş mahkemenin yolunu tuttu.