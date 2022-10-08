Video Magazin Ebru Gündeş, Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw'nun hediyesi 33 milyon TL'lik tektaşla sahnede… | Video
Ebru Gündeş, Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw'nun hediyesi 33 milyon TL'lik tektaşla sahnede… | Video

Ebru Gündeş, Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw'nun hediyesi 33 milyon TL'lik tektaşla sahnede… | Video

08.10.2022 | 18:39

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Ebru Gündeş, Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw’nun hediyesi 33 milyon TL’lik tektaşla sahnede… | Video 00:18
Ebru Gündeş, Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw'nun hediyesi 33 milyon TL'lik tektaşla sahnede… | Video 08.10.2022 | 18:39
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Ebru Gündeş, Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw'nun hediyesi 1.8 milyon dolarlık (33 milyon TL) tektaşla sahnede…

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