Ebru Gündeş, Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw'nun hediyesi 33 milyon TL'lik tektaşla sahnede… | Video
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Ebru Gündeş, Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw'nun hediyesi 1.8 milyon dolarlık (33 milyon TL) tektaşla sahnede…