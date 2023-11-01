Giriş Tarihi: 01.11.2023 12:01 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 12:08

SON DAKİKA: Engin Polat'ın o hareketine polisten uyarı! Gözaltına alınan Dilan Polat ile Engin Polat çiftinin yeni görüntüleri ortaya çıktı!

SON DAKİKA HABERİ: Gözaltına alınan ünlü fenomen Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Dilan Polat ile Engin Polat ve yakınları hakkındaki kara para aklama ve vergi kaçırma soruşturması gündeme bomba gibi düşmüştü… Lüks yaşantısı ve aşırıya kaçan harcamalarıyla bilinen Dilan Polat ve Engin Polat'ın çok kısa bir sürede bu kadar zengin olması herkesin dikkatini çekmişti. Son olarak Engin Polat ile Dilan Polat İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Polis eşliğinde hastaneye götürülen Polat ailesinin ortaya çıkan görüntülerinde Engin Polat'ın bacak bacak üstüne attığı sırada polis tarafından uyarılması dikkat çekti... İşte Dilan Polat ile Engin Polat ve yakınlarının adının geçtiği soruşturmada yaşanan yeni gelişmeler...