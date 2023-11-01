Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA: Engin Polat'ın o hareketine polisten uyarı! Gözaltına alınan Dilan Polat ile Engin Polat çiftinin yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 01.11.2023 12:01 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 12:08

SON DAKİKA: Engin Polat'ın o hareketine polisten uyarı! Gözaltına alınan Dilan Polat ile Engin Polat çiftinin yeni görüntüleri ortaya çıktı!

SON DAKİKA HABERİ: Gözaltına alınan ünlü fenomen Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Dilan Polat ile Engin Polat ve yakınları hakkındaki kara para aklama ve vergi kaçırma soruşturması gündeme bomba gibi düşmüştü… Lüks yaşantısı ve aşırıya kaçan harcamalarıyla bilinen Dilan Polat ve Engin Polat'ın çok kısa bir sürede bu kadar zengin olması herkesin dikkatini çekmişti. Son olarak Engin Polat ile Dilan Polat İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Polis eşliğinde hastaneye götürülen Polat ailesinin ortaya çıkan görüntülerinde Engin Polat'ın bacak bacak üstüne attığı sırada polis tarafından uyarılması dikkat çekti... İşte Dilan Polat ile Engin Polat ve yakınlarının adının geçtiği soruşturmada yaşanan yeni gelişmeler...

SON DAKİKA: Engin Polat’ın o hareketine polisten uyarı! Gözaltına alınan Dilan Polat ile Engin Polat çiftinin yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Bir zamanlar oldukça mütevazı bir hayat yaşayıp, doğum fotoğrafçılığı yapan Dilan Polat'ın sosyal medya fenomenliğiyle başlayan ünü yakın zamanda adeta bir patroniçeye dönüşmüştü. Kısa sürede büyük bir servetin sahibi olan Polat çifti ve yakınları aşırı harcamaları ve lüks yaşantılarıyla dikkatleri üzerilerine çekmişti. Polat ailesinin servetinin yasa dışı yollarla edinildiğine dair haberler gündeme bomba gibi düşmüş Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında vergi kaçırma, kara para aklama suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

SON DAKİKA: Engin Polat’ın o hareketine polisten uyarı! Gözaltına alınan Dilan Polat ile Engin Polat çiftinin yeni görüntüleri ortaya çıktı!

SON DAKİKA: Haklarında soruşturma açılan, mal varlıklarına el konulan ve şirketlerinde arama yapılan Dilan Polat ve Engin Polat sabaha karşı İstanbul'daki evlerinden gözaltına alındı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Engin Polat’ın o hareketine polisten uyarı! Gözaltına alınan Dilan Polat ile Engin Polat çiftinin yeni görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yakalanan Polat çifti ve Beyza Ekici, muhasebeci Ahmet Gün, Sezgin Polat, Kürşat Polat ile çok sayıda şüpheli, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

SON DAKİKA: Dilan Polat eşi Engin Polat ve Sıla Doğu gözaltına alındı! | Video

SON DAKİKA: Engin Polat’ın o hareketine polisten uyarı! Gözaltına alınan Dilan Polat ile Engin Polat çiftinin yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Polat çifti hastaneye girişleri sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

SON DAKİKA: Engin Polat’ın o hareketine polisten uyarı! Gözaltına alınan Dilan Polat ile Engin Polat çiftinin yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Sağlık kontrolüne getirilen Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu ise, "İfademizi vereceğiz, o kadar" dedi.

SON DAKİKA