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Haberler Galeri Son Dakika: Esra Erol Türkiye’nin beklediği haberin peşini bırakmadı! 12 yaşındaki Sıla’nın annesi ve onu kaçıran Dinç tutuklandı!
Giriş Tarihi: 05.05.2023 19:03 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 19:03

Son Dakika: Esra Erol Türkiye’nin beklediği haberin peşini bırakmadı! 12 yaşındaki Sıla’nın annesi ve onu kaçıran Dinç tutuklandı!

Son Dakika haberleri: ATV'nin ilgiyle takip edilen reyting rekortmeni programlarından 'Esra Erol'da', bu hafta 12 yaşındaki Sıla Tuana Kalafat'ın hikayesi herkesi hüzne boğdu. Esra Erol'da programına katılan Orçun Kalafat, geçen hafta 12 yaşındaki kızı Sıla Tuana Kalafat'a ulaşamadığını belirterek ünlü sunucu ve ekibinden yardım istedi. Yardım çağrısına kayıtsız kalmayan Esra Erol ve ekibi, olayın takipçisi oldu ve uzun uğraşlar sonucu Fatih Mehmet Dinç tarafından kaçırılan 12 yaşındaki Sıla Tuana Kalafat'a ulaştı. Sıla'nın annesi ve annesinin sevgilisinin yanı sıra 42 yaşındaki Fatih Mehmet Dinç, bugün tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte Türkiye'nin gündemine oturan o olayda yaşanan son dakika gelişmesinin detayları!

Son Dakika: Esra Erol Türkiye’nin beklediği haberin peşini bırakmadı! 12 yaşındaki Sıla’nın annesi ve onu kaçıran Dinç tutuklandı!

Son Dakika Haberler: ATV'nin reyting rekortmeni programı 'Esra Erol'da', bugün yine izleyicileri ekrana kilitledi. Ancak programda yaşanan gelişmeler Türkiye'nin bir anda gündemine oturdu.

Son Dakika: Esra Erol Türkiye’nin beklediği haberin peşini bırakmadı! 12 yaşındaki Sıla’nın annesi ve onu kaçıran Dinç tutuklandı!

'Esra Erol'da'ya katılan Orçun Kalafat ve teyzesi Cevahir, Orçun'un 12 yaşındaki kızı Sıla Tuana Kalafat'a ulaşamadığını belirterek ünlü sunucu ve ekibinden yardım istedi.

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Son Dakika: Esra Erol Türkiye’nin beklediği haberin peşini bırakmadı! 12 yaşındaki Sıla’nın annesi ve onu kaçıran Dinç tutuklandı!

22 Nisan gecesi evinin önünden bir taksiyle alındıktan sonra, tam 12 gün sırra kadem basan S.T.K, Esra Erol sayesinde Ankara Cebeci'de bulundu.

Son Dakika: Esra Erol Türkiye’nin beklediği haberin peşini bırakmadı! 12 yaşındaki Sıla’nın annesi ve onu kaçıran Dinç tutuklandı!

İHBARLAR DEĞERLENDİRİLDİ

Günlerdir titizlikle çalışmalarını yürüten Esra Erol ve ekibi tek tek tüm ihbarları arayarak değerlendirdi. Küçük kız sokak sokak her yerde arandı.

Son Dakika: Esra Erol Türkiye’nin beklediği haberin peşini bırakmadı! 12 yaşındaki Sıla’nın annesi ve onu kaçıran Dinç tutuklandı!

ANKARA'DA İNTERNET KAFEDE GÖZALTINA ALINDILAR

Önce Taksim'de bir sokakta görüntülenen ikili ardından Ankara'da bir internet kafede gözaltına alındı.

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