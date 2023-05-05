Video Yaşam Esra Erol Türkiye’nin beklediği haberin peşini bırakmadı! 12 yaşındaki Sıla’nın annesi ve onu kaçıran Dinç tutuklandı! | Video
Esra Erol Türkiye’nin beklediği haberin peşini bırakmadı! 12 yaşındaki Sıla’nın annesi ve onu kaçıran Dinç tutuklandı! | Video

Esra Erol Türkiye’nin beklediği haberin peşini bırakmadı! 12 yaşındaki Sıla’nın annesi ve onu kaçıran Dinç tutuklandı! | Video

05.05.2023 | 18:40

Son Dakika haberleri: ATV’nin ilgiyle takip edilen reyting rekortmeni programlarından ‘Esra Erol’da’, bu hafta 12 yaşındaki Sıla Tuana Kalafat’ın hikayesi herkesi hüzne boğdu. Esra Erol’da programına katılan Orçun Kalafat, geçen hafta 12 yaşındaki kızı Sıla Tuana Kalafat'a ulaşamadığını belirterek ünlü sunucu ve ekibinden yardım istedi. Yardım çağrısına kayıtsız kalmayan Esra Erol ve ekibi, olayın takipçisi oldu ve uzun uğraşlar sonucu Fatih Mehmet Dinç tarafından kaçırılan 12 yaşındaki Sıla Tuana Kalafat’a ulaştı. Sıla’nın annesi ve annesinin sevgilisinin yanı sıra 42 yaşındaki Fatih Mehmet Dinç, bugün tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte Türkiye’nin gündemine oturan o olayda yaşanan son dakika gelişmesinin detayları!

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