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Haberler Galeri SON DAKİKA | Esra Erol'da canlı yayın bitti, ortalık karıştı! İşte Mustafa ile Gülşen'in o anları...
Giriş Tarihi: 14.10.2021 22:34 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021 22:49

SON DAKİKA | Esra Erol'da canlı yayın bitti, ortalık karıştı! İşte Mustafa ile Gülşen'in o anları...

Son Dakika Magazin Haberleri: ATV ekranlarının sevilen programı Esra Erol'da her gün farklı olay ve konular ele alınıyor. Bugünkü canlı yayına Mustafa ve eşi Gülşen Yoldaşer çifti damga vurdu. Mustafa Yoldaşer, eşi Gülşen Yoldaşer'in 50 gündür kayıp olduğunu ve 3 çocukla bir başına kaldığını anlatmıştı. Eşine büyü yapıldığını iddia eden koca, "Çok üzgünüm, karım için saçımı süpürge ettim" diye isyan etmişti. Tüm bu gelişmelerin ardından Mustafa-Gülşen Yoldaşer çifti Esra Erol'un bugünkü programında yüzleşti. Canlı yayın sona erdikten sonra ortalık karıştı. İşte Mustafa ile Gülşen'in o anları.

SON DAKİKA | Esra Erol’da canlı yayın bitti, ortalık karıştı! İşte Mustafa ile Gülşen’in o anları...

Son Dakika Magazin Haberleri: ATV'nin reyting rekorları kıran programı Esra Erol'da, her gün farklı olay ve konular ele alınıyor.

SON DAKİKA | Esra Erol’da canlı yayın bitti, ortalık karıştı! İşte Mustafa ile Gülşen’in o anları...

Bugünkü canlı yayına Mustafa ve eşi Gülşen Yoldaşer çifti damga vurdu.

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SON DAKİKA | Esra Erol’da canlı yayın bitti, ortalık karıştı! İşte Mustafa ile Gülşen’in o anları...

"EŞİME BÜYÜ YAPILDI"

Mustafa Yoldaşer, eşi Gülşen Yoldaşer'in 50 gündür kayıp olduğunu ve 3 çocukla bir başına kaldığını anlatmıştı. Eşine büyü yapıldığını iddia eden koca, "Çok üzgünüm, karım için saçımı süpürge ettim" diye isyan etmişti.

SON DAKİKA | Esra Erol’da canlı yayın bitti, ortalık karıştı! İşte Mustafa ile Gülşen’in o anları...

CANLI YAYINDA YÜZLEŞTİLER

Mustafa-Gülşen Yoldaşer çifti Esra Erol'un bugünkü programında yüzleşti. Canlı yayın sona erdikten sonra ortalık karıştı.

SON DAKİKA | Esra Erol’da canlı yayın bitti, ortalık karıştı! İşte Mustafa ile Gülşen’in o anları...

Program sona erdikten sonra Gülşen Yoldaşer sinir krizi geçirdi. Eşi Mustafa Yoldaşer ise, "Seni boşamıyorum başkalarının etkisi altında kalıyorsun. Serpil Hanım ve çevresindekilerin etkisi altında kalıyor.

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