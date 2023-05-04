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Haberler Galeri Son Dakika: Esra Erol’un haykırışları işe yaradı ve kaçırılan Sıla bulundu! 12 yaşındaki Sıla’yı kaçıran Dinç ise yakalandı!
Giriş Tarihi: 04.05.2023 19:46 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 19:46

Son Dakika: Esra Erol’un haykırışları işe yaradı ve kaçırılan Sıla bulundu! 12 yaşındaki Sıla’yı kaçıran Dinç ise yakalandı!

Son Dakika: ATV'nin reyting rekortmeni programlarından 'Esra Erol'da her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri kendisine hayran bıraktı. Esra Erol'da programına bu hafta katılan Orçun Kalafat ve 12 yaşındaki kızının hikayesi herkesi hüzne boğdu. Programa katılan Orçun Kalafat, geçen hafta 12 yaşındaki kızı Sıla Tuana Kalafat'a ulaşamadığını belirterek ünlü sunucudan yardım istedi. Programda 42 yaşındaki Fatih Mehmet Dinç'in 12 yaşındaki Sıla Tuana'yı kaçırdığı ifade edildi. 12 yaşındaki Sıla ve Mehmet Dinç'in birlikte Taksim'de görüntülenmesinin ardından bugün bir gelişme daha yaşandı. Kaçırılan 12 yaşındaki Sıla Esra Erol'un ve ekibinin çabaları sonucu bulundu. İşte ayrıntılar!

Son Dakika: Esra Erol’un haykırışları işe yaradı ve kaçırılan Sıla bulundu! 12 yaşındaki Sıla’yı kaçıran Dinç ise yakalandı!

ATV'nin ilgiyle takip edilen programı 'Esra Erol'da', bugün de izleyicileri ekrana kilitledi. Ancak programda yaşanan gelişmeler adeta kan dondurdu.

Son Dakika: Esra Erol’un haykırışları işe yaradı ve kaçırılan Sıla bulundu! 12 yaşındaki Sıla’yı kaçıran Dinç ise yakalandı!

'Esra Erol'da'ya katılan Orçun Kalafat ve teyzesi Cevahir, Orçun'un 12 yaşındaki kızı Sıla Tuana'ya ulaşamadığını belirterek ünlü sunucu ve ekibinden yardım istedi.

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Son Dakika: Esra Erol’un haykırışları işe yaradı ve kaçırılan Sıla bulundu! 12 yaşındaki Sıla’yı kaçıran Dinç ise yakalandı!

Bayramın 2. Günü 12 yaşındaki Sıla Tuana, annesi ve Sıla'yı kaçıran 42 yaşındaki Fatih Mehmet Dinç ile beraber gezmeye gittiler sonrasında eve döndüler.

Son Dakika: Esra Erol’un haykırışları işe yaradı ve kaçırılan Sıla bulundu! 12 yaşındaki Sıla’yı kaçıran Dinç ise yakalandı!

Ancak eve döndükten 1 dakika sonra 12 yaşındaki Sıla Tuana, 42 yaşındaki Fatih Mehmet Dinç'in yanına indi ve sırra kadem bastı. Orçun Bey, eşi Ayşegül Uğur'dan ayrıldığını ve Ayşegül'ün Murat Kol'la yaşadığını dile getirdi.

Son Dakika: Esra Erol’un haykırışları işe yaradı ve kaçırılan Sıla bulundu! 12 yaşındaki Sıla’yı kaçıran Dinç ise yakalandı!

Geçtiğimiz gün programda Esra Erol ve ekibi, kendilerine ulaşan yeni görüntüleri seyircilerle paylaştı.

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