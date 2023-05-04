Son Dakika: Esra Erol’un haykırışları işe yaradı ve kaçırılan Sıla bulundu! 12 yaşındaki Sıla’yı kaçıran Dinç ise yakalandı! | Video

Son Dakika: ATV'nin reyting rekortmeni programlarından 'Esra Erol'da her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri kendisine hayran bıraktı. Esra Erol'da programına bu hafta katılan Orçun Kalafat ve 12 yaşındaki kızının hikayesi herkesi hüzne boğdu. Programa katılan Orçun Kalafat, geçen hafta 12 yaşındaki kızı Sıla Tuana Kalafat'a ulaşamadığını belirterek ünlü sunucudan yardım istedi. Programda 42 yaşındaki Fatih Mehmet Dinç'in 12 yaşındaki Sıla Tuana'yı kaçırdığı ifade edildi. 12 yaşındaki Sıla ve Mehmet Dinç'in birlikte Taksim'de görüntülenmesinin ardından bugün bir gelişme daha yaşandı. Kaçırılan 12 yaşındaki Sıla Esra Erol'un ve ekibinin çabaları sonucu bulundu. İşte ayrıntılar!