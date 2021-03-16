Son dakika haberi: Canlı yayında Esra Erol'a şok! Kibar ve çocukları Esra Erol'u tehdit etti!

ATV ekranlarının en çok izlenen programları arasında yer alan Esra Erol'da bugün şaşırtıcı bir olay yaşandı. Esra Erol'un canlı yayında ortaya çıkardığı evlilik dolandırıcılığının ardından şimdi 16 yıl önce işlenen cinayet olayı ortaya çıktı. Olay zinciri ise Halil İbrahim Bey'in programa katılarak birkaç ay önce evlendiği Kibar Ünvar isimli kadının 85 bin lira parasını alıp kayıplara karıştığını söylemesi ile başladı. Ancak Kibar Hanım'ın eşinin 16 yıl önce şüpheli bir şekilde hayatını kaybettiği belirlendi. Son dakika haberine göre ise, bu olayı ortaya çıkaran Esra Erol ise Kibar ve onun çocukları tarafından tehdit edildi. Ünlü sunucu Esra Erol canlı yayında aldığı tehditleri açıkladı. İşte Esra Erol'un programında yaşananlar