SON DAKİKA HABERİ | Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi’den uyuşturucu rezaleti! Özel partide görüntülendiler

UYUŞTURUCUYU SEVGİLİSİ VERDİ!

Sık sık uyuşturucu madde kullandığı iddiası ile gündeme gelen ve her defasında inkar eden Subaşı, geçtiğimiz yıllarda Acun Ilıcalı'dan olan kızı Melisa'nın içinde uyuşturucu bulunan bir kola içtiği ve hastanelik olduğu gündeme gelmişti.