Son Dakika Haberler: Boğaç Aksoy lenfoma kanserine yakalanmıştı! Ünlü oyuncu takipçilerine böyle seslendi…

Kanserle mücadele eden Ünlü Oyuncu Boğaç Aksoy'dan son dakika açıklaması! Arka Sokaklar'ın yıldızı Instagram'da duyurdu...

EKİM AYINDA SON MÜCADELEMİZ BAŞLIYOR

Sevgili dostlarım beni iyileştirdin anne dediğimde bu doğruydu ilk günden bu güne harika yol kat ettik %95 oranında pet temiz çıktı.. Ancak T hücreli non hockın olduğum için şimdi son kez hücre tedavisi ve maximum dozda kemoterapi alacakmışım benim içinde süpriz oldu…