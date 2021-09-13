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Haberler Galeri Son Dakika Haberler: Boğaç Aksoy lenfoma kanserine yakalanmıştı! Ünlü oyuncu takipçilerine böyle seslendi…
Giriş Tarihi: 13.09.2021 09:50 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021 09:57

Son Dakika Haberler: Boğaç Aksoy lenfoma kanserine yakalanmıştı! Ünlü oyuncu takipçilerine böyle seslendi…

Ünlü oyuncu Boğaç Aksoy'dan gelen son dakika haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Rol aldığı "Arka Sokaklar" dizisiyle yıldızı parlayan genç oyuncu Boğaç Aksoy'dan kötü haber gelmişti. Oyuncu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandığını duyurmuştu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Boğaç Aksoy, sevenlerinden dua istemişti. Sonat Bahar'a röportaj veren Boğaç Aksoy, hastalık sürecinde yaşadıklarını ilk kez anlatmıştı. 31 yaşındaki oyuncu, sağlık durumu hakkında merak edilenleri sosyal medya hesabından paylaştı. İşte Boğaç Aksoy'un son sağlık durumu

Son Dakika Haberler: Boğaç Aksoy lenfoma kanserine yakalanmıştı! Ünlü oyuncu takipçilerine böyle seslendi…

'Arka Sokaklar' dizisinde 'Volkan Komiser' karakterine hayat veren Boğaç Aksoy, bir süredir lenf kanseriyle mücadele ediyordu. Boğaç Aksoy, son sağlık durumuyla ilgili merak edilenleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Son Dakika Haberler: Boğaç Aksoy lenfoma kanserine yakalanmıştı! Ünlü oyuncu takipçilerine böyle seslendi…

Boğaç Aksoy, bir süredir lenf kanseriyle mücadele ediyordu. Sağlık durumu merak edilen oyuncu, sevenlerine güzel haberi verdi.

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Son Dakika Haberler: Boğaç Aksoy lenfoma kanserine yakalanmıştı! Ünlü oyuncu takipçilerine böyle seslendi…

Lenf kanseri tedavisi gören oyuncu Boğaç Aksoy, paylaşımına şu notu ekledi:

Son Dakika Haberler: Boğaç Aksoy lenfoma kanserine yakalanmıştı! Ünlü oyuncu takipçilerine böyle seslendi…

Kanserle mücadele eden Ünlü Oyuncu Boğaç Aksoy'dan son dakika açıklaması! Arka Sokaklar'ın yıldızı Instagram'da duyurdu...

EKİM AYINDA SON MÜCADELEMİZ BAŞLIYOR

Sevgili dostlarım beni iyileştirdin anne dediğimde bu doğruydu ilk günden bu güne harika yol kat ettik %95 oranında pet temiz çıktı.. Ancak T hücreli non hockın olduğum için şimdi son kez hücre tedavisi ve maximum dozda kemoterapi alacakmışım benim içinde süpriz oldu…

Son Dakika Haberler: Boğaç Aksoy lenfoma kanserine yakalanmıştı! Ünlü oyuncu takipçilerine böyle seslendi…

21 gün hastanede ailem ile son kez mücadelemiz olacak… Allah'ın izniyle bir daha tekrarlamamak üzere bu hastalıktan kurtulmak istiyorum… Dualarını eksik etmeyin… Sevgiler Saygılar herkese

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