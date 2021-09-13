Son Dakika Haberler: Boğaç Aksoy lenfoma kanserine yakalanmıştı! Ünlü oyuncu takipçilerine böyle seslendi…

Ünlü oyuncu Boğaç Aksoy'dan gelen son dakika haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Rol aldığı "Arka Sokaklar" dizisiyle yıldızı parlayan genç oyuncu Boğaç Aksoy'dan kötü haber gelmişti. Oyuncu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandığını duyurmuştu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Boğaç Aksoy, sevenlerinden dua istemişti. Sonat Bahar'a röportaj veren Boğaç Aksoy, hastalık sürecinde yaşadıklarını ilk kez anlatmıştı. 31 yaşındaki oyuncu, sağlık durumu hakkında merak edilenleri sosyal medya hesabından paylaştı. İşte Boğaç Aksoy'un son sağlık durumu…