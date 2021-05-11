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Haberler Galeri Son dakika: Hakan Sabancı ile adı anılan Aygün Aydın hamile mi? Aygün Aydın ultrason paylaşımı ile şoke etti: Bebek 3 aylıkmış...
Giriş Tarihi: 11.05.2021 10:38 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 10:43

: ile adı anılan hamile mi? ile şoke etti: Bebek 3 aylıkmış...

ile ilişki yaşadığına inanmayanlara kızıp ünlü iş adamıyla yazışmalarını ifşa eden sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla oldukça ses getirmişti. Bir anda ünlü olan Aygün Aydın Hakan Sabancı olayı üzerinden sosyal medyadan nasıl kazanç sağladığını Hakan Sabancı'ya vedasında anlatmış, haddini aşan hakaret içerikli videolarla da büyük tepki çekmişti. Skandallar kraliçesi olmaya aday Aygün Aydın son olarak paylaştığı ultrason görüntüsü ile şoke etti. "Bebek 3 aylıkmış" notu ile paylaştığı ultrason fotoğrafı sonrası "Aygün Aydın Hakan Sabancı'dan hamile mi?" soruları sorulmaya başlandı. kulislerine olarak düşen haber sonrası Aygün Aydın'dan yeni bir açıklama gelecek mi merak konusu oldu. İşte hamile olduğu imasında bulunan ...

Son dakika: Hakan Sabancı ile adı anılan Aygün Aydın hamile mi? Aygün Aydın ultrason paylaşımı ile şoke etti: Bebek 3 aylıkmış...

ile ilişki yaşadığına inanmayanlara kızıp ünlü iş adamıyla yazışmalarını ifşa eden sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla oldukça ses getirmişti.

Son dakika: Hakan Sabancı ile adı anılan Aygün Aydın hamile mi? Aygün Aydın ultrason paylaşımı ile şoke etti: Bebek 3 aylıkmış...

Bir anda ünlü olan olayı üzerinden sosyal medyadan nasıl kazanç sağladığını Hakan Sabancı'ya vedasında anlatmış, haddini aşan hakaret içerikli videolarla da büyük tepki çekmişti.

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Son dakika: Hakan Sabancı ile adı anılan Aygün Aydın hamile mi? Aygün Aydın ultrason paylaşımı ile şoke etti: Bebek 3 aylıkmış...

Skandallar kraliçesi olmaya aday son olarak paylaştığı ultrason görüntüsü ile şoke etti.

Son dakika: Hakan Sabancı ile adı anılan Aygün Aydın hamile mi? Aygün Aydın ultrason paylaşımı ile şoke etti: Bebek 3 aylıkmış...

"Bebek 3 aylıkmış" notu ile paylaştığı ultrason fotoğrafı sonrası " 'dan hamile mi?" soruları sorulmaya başlandı.

Son dakika: Hakan Sabancı ile adı anılan Aygün Aydın hamile mi? Aygün Aydın ultrason paylaşımı ile şoke etti: Bebek 3 aylıkmış...

kulislerine olarak düşen haber sonrası 'dan yeni bir açıklama gelecek mi merak konusu oldu.

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