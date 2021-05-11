Son dakika: Hakan Sabancı ile adı anılan Aygün Aydın hamile mi? Aygün Aydın ultrason paylaşımı ile şoke etti: Bebek 3 aylıkmış...

Hakan Sabancı ile ilişki yaşadığına inanmayanlara kızıp ünlü iş adamıyla yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla oldukça ses getirmişti. Bir anda ünlü olan Aygün Aydın Hakan Sabancı olayı üzerinden sosyal medyadan nasıl kazanç sağladığını Hakan Sabancı'ya vedasında anlatmış, haddini aşan hakaret içerikli videolarla da büyük tepki çekmişti. Skandallar kraliçesi olmaya aday Aygün Aydın son olarak paylaştığı ultrason görüntüsü ile şoke etti. "Bebek 3 aylıkmış" notu ile paylaştığı ultrason fotoğrafı sonrası "Aygün Aydın Hakan Sabancı'dan hamile mi?" soruları sorulmaya başlandı. Magazin kulislerine son dakika olarak düşen haber sonrası Aygün Aydın'dan yeni bir açıklama gelecek mi merak konusu oldu. İşte hamile olduğu imasında bulunan Aygün Aydın'ın bebek paylaşımı...