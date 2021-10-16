Son Dakika: Hayat Bilgisi’nin Ürperi’si Ceren Soylu’nun inanılmaz değişimi! Ceren Soylu’nun son hali herkesi şaşırttı

Son Dakika Magazin Haberleri: Bir döneme damga vuran gençlik dizisi Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı "Ürperi" karakteriyle hafızalara kazınan Ceren Soylu'nun son hali merak konusu oldu. Bugüne kadar 'Hayat Bilgisi', Şehnaz Tango', 'Süper Babaanne', 'Pis Yedili' ve 'Tehlikeli Karım' başta olmak üzere çok sayıda sevilen dizide rol alan deneyimli oyuncu Ceren Soylu yıllar sonra ortaya çıktı. Ceren Soylu'nun yıllar içindeki değişimi ise sosyal medyada gündem oldu. İşte Hayat Bilgisi'nin Ürperi'si Ceren Soylu'nun son hali.