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Haberler Galeri Son Dakika: Hayat Bilgisi'nin Ürperi'si Ceren Soylu'nun inanılmaz değişimi! Ceren Soylu'nun son hali herkesi şaşırttı
Giriş Tarihi: 16.10.2021 23:33 Güncelleme Tarihi: 16.10.2021 23:38

Son Dakika: Hayat Bilgisi'nin Ürperi'si Ceren Soylu'nun inanılmaz değişimi! Ceren Soylu'nun son hali herkesi şaşırttı

Son Dakika Magazin Haberleri: Bir döneme damga vuran gençlik dizisi Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı "Ürperi" karakteriyle hafızalara kazınan Ceren Soylu'nun son hali merak konusu oldu. Bugüne kadar 'Hayat Bilgisi', Şehnaz Tango', 'Süper Babaanne', 'Pis Yedili' ve 'Tehlikeli Karım' başta olmak üzere çok sayıda sevilen dizide rol alan deneyimli oyuncu Ceren Soylu yıllar sonra ortaya çıktı. Ceren Soylu'nun yıllar içindeki değişimi ise sosyal medyada gündem oldu. İşte Hayat Bilgisi'nin Ürperi'si Ceren Soylu'nun son hali.

Son Dakika: Hayat Bilgisi’nin Ürperi’si Ceren Soylu’nun inanılmaz değişimi! Ceren Soylu’nun son hali herkesi şaşırttı

Son Dakika Magazin Haberleri: Hayat Bilgisi dizinde canlandırdığı "Ürperi" karakteri ile hafızalara kazınan Ceren Soylu'nun son hali merak konusu oldu.

Son Dakika: Hayat Bilgisi’nin Ürperi’si Ceren Soylu’nun inanılmaz değişimi! Ceren Soylu’nun son hali herkesi şaşırttı

Bugüne kadar 'Hayat Bilgisi', Şehnaz Tango', 'Süper Babaanne', 'Pis Yedili' ve 'Tehlikeli Karım' başta olmak üzere çok sayıda sevilen dizide rol alan deneyimli oyuncu Ceren Soylu yıllar sonra ortaya çıktı.

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Son Dakika: Hayat Bilgisi’nin Ürperi’si Ceren Soylu’nun inanılmaz değişimi! Ceren Soylu’nun son hali herkesi şaşırttı

Ceren Soylu'nun yıllar içindeki değişimi ise dikkat çekti.

Son Dakika: Hayat Bilgisi’nin Ürperi’si Ceren Soylu’nun inanılmaz değişimi! Ceren Soylu’nun son hali herkesi şaşırttı

Şimdilerde 50 yaşında olan Soylu, son röportajında, "Hayat Bilgisi dönemi çok güzeldi. O dönemin şartlarında güzel bir iş çıkardık. Hayat Bilgisi bugün yapılsa tutmayabilirdi. O yıllar özlemle yad ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Son Dakika: Hayat Bilgisi’nin Ürperi’si Ceren Soylu’nun inanılmaz değişimi! Ceren Soylu’nun son hali herkesi şaşırttı

İşte Hatay Bilgisi'nin Ürperi'si Ceren Soylu'nun son hali

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