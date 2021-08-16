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Haberler Galeri Ünlü komedyen Ata Demirer kaza geçirdi! Kötü haberi sosyal medyadan duyurdu!
Giriş Tarihi: 16.08.2021 10:10 Güncelleme Tarihi: 16.08.2021 10:26

Ünlü komedyen Ata Demirer kaza geçirdi! Kötü haberi sosyal medyadan duyurdu!

Ünlü komedyen Ata Demirer'den gelen son dakika haberi takipçilerini korkuttu. Ata Demirer Bozcaada'daki evinde talihsiz bir kaza geçirdi. Ata Demirer, kaza sonrası ayak bileğinden ameliyat oldu. Kötü haberi sosyal medya hesabından duyuran Demirer, 'Sevgili dostlar, talihsiz bir ev kazası sonucu ayak bileğimden operasyon geçirmek durumunda kaldım. Operasyon başarılı geçti iyiyim... Maalesef sonbaharda çekmeyi planladığımız 'Bursa Bülbülü' filmimizi ileri bir tarihe erteliyoruz. Sağlıklı günlerde kavuşmak üzere.' ifadelerini kullandı. İşte Ata Demirer'in son sağlık durumunun tüm detayları…

Son Dakika Magazin Haberleri: Ünlü komedyen Ata Demirer kaza geçirdi! Kötü haberi sosyal medyadan duyurdu!

Yaz aylarını Bozcaada'daki evinde geçiren oyuncu Ata Demirer geçirdiği talihsiz kaza sonrası ameliyat oldu.

Son Dakika Magazin Haberleri: Ünlü komedyen Ata Demirer kaza geçirdi! Kötü haberi sosyal medyadan duyurdu!

Yeni filmi 'Bursa Bülbülü' için hazırlık yapan Ata Demirer evde yaşadığı talihsiz kaza sonrası ayak bileğinden ameliyat oldu.

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Son Dakika Magazin Haberleri: Ünlü komedyen Ata Demirer kaza geçirdi! Kötü haberi sosyal medyadan duyurdu!

Ünlü komedyen filmin çekimlerini ertelediklerini söyledi.

Son Dakika Magazin Haberleri: Ünlü komedyen Ata Demirer kaza geçirdi! Kötü haberi sosyal medyadan duyurdu!

Kötü haberi sosyal medya hesabından duyuran Demirer, 'Sevgili dostlar, talihsiz bir ev kazası sonucu ayak bileğimden operasyon geçirmek durumunda kaldım.

Son Dakika Magazin Haberleri: Ünlü komedyen Ata Demirer kaza geçirdi! Kötü haberi sosyal medyadan duyurdu!

Operasyon başarılı geçti iyiyim... Maalesef sonbaharda çekmeyi planladığımız " BURSA BÜLBÜLÜ " filmimizi ileri bir tarihe erteliyoruz.

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