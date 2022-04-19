Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika müjdeli haber: 49 yaşındaki Seray Sever anne oldu! Güzel sunucu Seray Sever'in ikizleri Sofia ve Alya doğdu!
Giriş Tarihi: 19.04.2022 10:53 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 11:07

Son dakika müjdeli haber: 49 yaşındaki Seray Sever anne oldu! Güzel sunucu Seray Sever'in ikizleri Sofia ve Alya doğdu!

49 yaşındaki Seray Sever'in hamile olduğu haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Son olarak Doya Doya Moda programında sunuculuk yapan Seray Sever programın bitmesiyle inzivaya çekilmişti. Üç yıl önce kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile nikah masasına oturan Seray Sever sessizliğini ikiz bebekleri olacağı müjdesi ile bozmuştu. Hayranlarını oldukça sevindiren Seray Sever yeni yıla hamilelik pozları ile girmişti. Son dakika olarak düşen habere göre Seray Sever anne oldu. Özel bir hastanede doğum yapan Seray Sever ikizleri Sofia ve Alya'yı kucağına aldı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika müjdeli haber: 49 yaşındaki Seray Sever anne oldu! Güzel sunucu Seray Sever’in ikizleri Sofia ve Alya doğdu!

Kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile mutlu bir evlilik süren Seray Sever'den sevindiren haber geldi.

Son dakika müjdeli haber: 49 yaşındaki Seray Sever anne oldu! Güzel sunucu Seray Sever’in ikizleri Sofia ve Alya doğdu!

49 yaşındaki Seray Sever'in hamile olduğu haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Son olarak Doya Doya Moda programında sunuculuk yapan Seray Sever programın bitmesiyle inzivaya çekilmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika müjdeli haber: 49 yaşındaki Seray Sever anne oldu! Güzel sunucu Seray Sever’in ikizleri Sofia ve Alya doğdu!

Üç yıl önce kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile nikah masasına oturan Seray Sever sessizliğini ikiz bebekleri olacağı müjdesi ile bozmuştu.

Son dakika müjdeli haber: 49 yaşındaki Seray Sever anne oldu! Güzel sunucu Seray Sever’in ikizleri Sofia ve Alya doğdu!

2018 yılında nikah masasına oturan ve uzun zamandır bebek hayali kuran Seray Sever, yeni yıla hamilelik pozları ile girmişti.

Son dakika müjdeli haber: 49 yaşındaki Seray Sever anne oldu! Güzel sunucu Seray Sever’in ikizleri Sofia ve Alya doğdu!

Son dakika olarak düşen habere göre Seray Sever anne oldu. Özel bir hastanede doğum yapan Seray Sever ikizleri Sofia ve Alya'yı kucağına aldı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SON DAKİKA