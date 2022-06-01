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Haberler Galeri Son dakika: Şarkıcı Edis konserde gözyaşlarına boğuldu! Babasını ilk defa yalnız gördüğünü söyleyen Edis annesinin hastalığını açıkladı!
Giriş Tarihi: 01.06.2022 11:56 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 12:04

Son dakika: Şarkıcı Edis konserde gözyaşlarına boğuldu! Babasını ilk defa yalnız gördüğünü söyleyen Edis annesinin hastalığını açıkladı!

Genç popçu Edis'in Harbiye'de hayranlarıyla buluştu. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan şarkıcı Edis hareketli şarkıları ile sevenlerini coştururken yaşadığı duygusal anlar konserinin unutulmazı oldu. Konserine gelen babasını tek başına gören şarkıcı Edis o sırada gözyaşlarını tutamadı. Babasını ilk kez tek başına gördüğünü söyleyen Edis annesinin hastalığını hayranlarıyla paylaştı. İşte gözyaşları ile hayranlarını hüzne boğan Edis'in annesi Sevil Görgülü'nün hastalığı ile ilgili açıklamaları...

Son dakika: Şarkıcı Edis konserde gözyaşlarına boğuldu! Babasını ilk defa yalnız gördüğünü söyleyen Edis annesinin hastalığını açıkladı!

Edis'in gözyaşları! Ünlü popçu Harbiye'de hayranlarıyla buluştu. Konserine gelen babasını tek başına gören şarkıcı o sırada gözyaşlarını tutamadı.

Son dakika: Şarkıcı Edis konserde gözyaşlarına boğuldu! Babasını ilk defa yalnız gördüğünü söyleyen Edis annesinin hastalığını açıkladı!

Büyük bir hayran kitlesine sahip olan şarkıcı Edis hareketli şarkıları ile sevenlerini coştururken yaşadığı duygusal anlar konserinin unutulmazı oldu.

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Son dakika: Şarkıcı Edis konserde gözyaşlarına boğuldu! Babasını ilk defa yalnız gördüğünü söyleyen Edis annesinin hastalığını açıkladı!

Konserine gelen babasını tek başına gören şarkıcı Edis o sırada gözyaşlarını tutamadı.

Son dakika: Şarkıcı Edis konserde gözyaşlarına boğuldu! Babasını ilk defa yalnız gördüğünü söyleyen Edis annesinin hastalığını açıkladı!

Babasını ilk kez tek başına gördüğünü söyleyen Edis annesinin hastalığını hayranlarıyla paylaştı.

Son dakika: Şarkıcı Edis konserde gözyaşlarına boğuldu! Babasını ilk defa yalnız gördüğünü söyleyen Edis annesinin hastalığını açıkladı!

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