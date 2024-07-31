SON DAKİKA! Usta sanatçı Kenan Işık son yolculuğuna uğurlanıyor

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN: ÇOK DEĞERLİ SANATÇIYDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Kenan Işık için taziye mesajı paylaştı:

"Çok değerli tiyatro ve seslendirme sanatçısı, sunucu, gazeteci Kenan Işık beyefendinin vefatından derin üzüntü duydum. Merhum Kenan Işık'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, tüm sanat ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."