Giriş Tarihi: 31.07.2024 13:55
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024
13:58
SON DAKİKA! Usta sanatçı Kenan Işık son yolculuğuna uğurlanıyor
Oyuncu, sunucu, yönetmen ve eski gazeteci Kenan Işık, 28 Temmuz'da hayata gözlerini yumdu. 76 yaşında aramızdan ayrıılan Kenan Işık için dün Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Ünlü sanatçı bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Tabutu Ankara Ahmet Hamdi Aksek Camii'ne getirilen Kenan Işık, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.