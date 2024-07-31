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Haberler Galeri SON DAKİKA! Usta sanatçı Kenan Işık son yolculuğuna uğurlanıyor
Giriş Tarihi: 31.07.2024 13:55 Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 13:58

SON DAKİKA! Usta sanatçı Kenan Işık son yolculuğuna uğurlanıyor

Oyuncu, sunucu, yönetmen ve eski gazeteci Kenan Işık, 28 Temmuz'da hayata gözlerini yumdu. 76 yaşında aramızdan ayrıılan Kenan Işık için dün Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Ünlü sanatçı bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Tabutu Ankara Ahmet Hamdi Aksek Camii'ne getirilen Kenan Işık, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

SON DAKİKA! Usta sanatçı Kenan Işık son yolculuğuna uğurlanıyor

21 Mart 2014 yılında spor salonunda düşerek bayin kanaması geçiren Kenan Işık, 28 Temmuz'da hayatını kaybetti. 10 yıldır komada olan ünlü sanatçının vefatı sanat camiasını yasa boğdu.

SON DAKİKA! Usta sanatçı Kenan Işık son yolculuğuna uğurlanıyor

Özel bir hastanede hayatını kaybeden Işık'ın cenazesi dün Karacaahamet Gasilhanesine getirildi.

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SON DAKİKA! Usta sanatçı Kenan Işık son yolculuğuna uğurlanıyor

Cenaze buradaki işlemlerin ardından törenin yapılacağı Atatürk Kültür Merkezi'ne götürüldü.

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SON DAKİKA! Usta sanatçı Kenan Işık son yolculuğuna uğurlanıyor

Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Kenan Işık'ın eşi Beril Işık, çocukları Ahmet ve Mehmet Işık, kardeşi Mehmet Cengiz Işık, torunu Doruk Işık, Burcu Akar, tarihçi İlber Ortaylı, sanatçı Zafer Algöz katıldı.

SON DAKİKA! Usta sanatçı Kenan Işık son yolculuğuna uğurlanıyor

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN: ÇOK DEĞERLİ SANATÇIYDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Kenan Işık için taziye mesajı paylaştı:

"Çok değerli tiyatro ve seslendirme sanatçısı, sunucu, gazeteci Kenan Işık beyefendinin vefatından derin üzüntü duydum. Merhum Kenan Işık'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, tüm sanat ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."

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