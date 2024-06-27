Soner Sarıkabadayı ve Edis vefa için hakim karşısında

BİLİRKİŞİ RAPORLARI İNCELENDİ

Ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı dosyayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Davayı kabul eden mahkeme dosyadaki bilirkişi raporlarını inceledi. Raporda Soner Sarıkabadayı'nın, Edis ile yaptığı sözleşmede yapılacağı belirtilen 2 CD ve 6 single yapma yükümlülüğünün, 4 single'ını yaptığı bu şarkıların Benim Ol, Olmamış mı, Vay ve Dudak isimli tek şarkılar olduğu, Edis'in bu single'lar nedeniyle 2015 ve 2016 yılında birçok ödül aldığı, konser organizasyonları yapıldığı, video klipleri hazırlandığı, Soner Sarıkabadayı'nın sözleşme çerçevesinde Edis'e ödeme yaptığı aksinin Edis tarafından ispatlanamadığı ifade edildi.