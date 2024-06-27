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Haberler Galeri Soner Sarıkabadayı ve Edis vefa için hakim karşısında
Giriş Tarihi: 27.06.2024 11:24 Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 11:26

Soner Sarıkabadayı ve Edis vefa için hakim karşısında

Ünlü şarkıcı Edis'in, Soner Sarıkabadayı'ya ait müzik şirketinden sözleşmesi devam ederken başka müzik şirketine geçmesi iddiasıyla görülen davada, mahkeme ağır kelepçe sözleşme niteliği gerekçesiyle davayı reddetmişti. Davayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıyan Soner Sarıkabadayı'nın istinaf başvurusunu kabul eden daire kararı reddederek, sözleşmenin ağır şartlar taşımadığı gerekçesiyle dosyayı yeniden Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi'ne taşıdı. İkili önümüzdeki günlerde yeniden hakim karşısına çıkacak.

Armağan YILMAZ
Soner Sarıkabadayı ve Edis vefa için hakim karşısında

Ünlü şarkıcı Edis 2014'te Soner Sarıkabadayı'nın şirketinden çıkardığı "Benim Ol" şarkısı ile üne kavuştu. İddiaya göre Edis sözleşmesi devam etmesine rağmen Kasım 2016'da başka müzik şirketine transfer oldu. Gelişmeler üzerine Soner Sarıkabadayı "Vefasız" diyerek 30 bin TL tazminat talebiyle Edis'i mahkemeye vermişti.

Soner Sarıkabadayı ve Edis vefa için hakim karşısında

MAHKEME'DEN RED
PDND Müzik'in sahibi Soner Sarıkabadayı, aralarındaki sözleşme devam etmesine rağmen, başka müzik şirketiyle anlaştığı iddiasıyla Edis'e açtığı tazminat davası karar bağlanmıştı. 2020 yılında mahkeme karar duruşmasında; anlaşma şartlarının ağır ve 'kelepçe sözleşme' niteliğinde olduğunu belirterek davanın reddine karar verdi.

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Soner Sarıkabadayı ve Edis vefa için hakim karşısında

BİLİRKİŞİ RAPORLARI İNCELENDİ
Ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı dosyayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Davayı kabul eden mahkeme dosyadaki bilirkişi raporlarını inceledi. Raporda Soner Sarıkabadayı'nın, Edis ile yaptığı sözleşmede yapılacağı belirtilen 2 CD ve 6 single yapma yükümlülüğünün, 4 single'ını yaptığı bu şarkıların Benim Ol, Olmamış mı, Vay ve Dudak isimli tek şarkılar olduğu, Edis'in bu single'lar nedeniyle 2015 ve 2016 yılında birçok ödül aldığı, konser organizasyonları yapıldığı, video klipleri hazırlandığı, Soner Sarıkabadayı'nın sözleşme çerçevesinde Edis'e ödeme yaptığı aksinin Edis tarafından ispatlanamadığı ifade edildi.

Soner Sarıkabadayı ve Edis vefa için hakim karşısında

KELEPÇE NİTELİĞİ YOK
Sözleşme maddelerini inceleyen İstinaf Mahkeme'si davacı ve davalı arasında yapılmış olan sözleşmede taraflardan birinin kişilik haklarına ve genel ahlaka aykırı şekilde ekonomik özgürlüğü ve geleceği aşırı kısıtlayıcı bir niteliğin olmadığını belirtti. İki tarafa da borç yükleyen sözleşme niteliğin olduğu, kelepçeleme niteliğinde bir sözleşme olmadığı, tümden sözleşmenin geçersiz sayılmasını gerektirecek bir düzenlemenin yer almadığı, sözleşmenin haklı ve haksızlığının değerlendirilmesi gerektiğinden, davalı Edis'infesih ihtarından önce sürdüğü sebeplerin değerlendirilerek sonuca göre karar verilmesini istedi.

Soner Sarıkabadayı ve Edis vefa için hakim karşısında

İSTİNAF MAHKEMESİ KARARI BOZDU
İstinaf Mahkemesi davacı Soner Sarıkabadayı'nın istinaf başvurusunu kabul etti; mahkeme davanın reddine ait kararı kaldırarak yeniden değerlendirme yapılması için dosyayı Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi'ne gönderdi.

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