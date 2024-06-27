Soner Sarıkabadayı ve Edis vefa için hakim karşısında

Giriş Tarihi: 27.06.2024 11:24
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024
11:26
Ünlü şarkıcı Edis'in, Soner Sarıkabadayı'ya ait müzik şirketinden sözleşmesi devam ederken başka müzik şirketine geçmesi iddiasıyla görülen davada, mahkeme ağır kelepçe sözleşme niteliği gerekçesiyle davayı reddetmişti. Davayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıyan Soner Sarıkabadayı'nın istinaf başvurusunu kabul eden daire kararı reddederek, sözleşmenin ağır şartlar taşımadığı gerekçesiyle dosyayı yeniden Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi'ne taşıdı. İkili önümüzdeki günlerde yeniden hakim karşısına çıkacak.