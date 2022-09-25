Songül Karlı yine dekoltesini konuşturdu! 49 yaşındaki Songül Karlı sahne tarzı ile mest etti!

Ünlü türkücü Songül Karlı dekolteli sahne kıyafeti ile sosyal medyada trend oldu. 49 yaşındaki Songül Karlı son olarak sık sık gittiği kuaföründen kırmızılar içindeki pozlarını hayranlarının beğenisine sunmuştu. Geçirdiği estetik operasyonlarla yıllara meydana okuyan ünlülerden olan Songül Karlı fit hali ile de övgüleri topluyor. Derin göğüs dekoltesi ile magazin sayfalarında sıklıkla yer bulan Songül Karlı'nın sahne tarzı yine dikkat çekti. Songül Karlı göğüs dekolteli sahne elbisesi ile göz kamaştırdı.İşte Songül Karlı'nın sahne şıklığı...