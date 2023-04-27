Giriş Tarihi: 27.04.2023 15:38 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 15:47

Songül Karlı’nın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu boyunu geçti! Görenler bakın kime benzetti!

49 yaşındaki Songül Karlı cesur pozları ile sosyal medyada adından söz ettirmeyi başarıyor. Göğüslerinin büyüklüğünden şikayetçi olan ve daha önce bu yüzden 3 kez bıçak altına yatan Songül Karlı kıyafetlerinde özellikle derin göğüs dekoltesi kullanmasıyla dikkat çekiyor. Bu yüzden oğlundan da şikayetler duyduğunu dile getiren Songül Karlı yine de derin göğüs dekolteli kıyafetleri ile takipçilerinin karşısına çıkmaktan geri kalmıyor. Songül Karlı son olarak sosyal medya hesabından oğlu ile bir paylaş yaptı. Songül Karlı'nın takipçileri "Efe boyunuzu geçmiş" yorumları yaptı. İşte Songül Karlı'nın oğlu Efe Furkan Gümüş...