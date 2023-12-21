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Haberler Galeri Songül Karlı’nın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Efe Furkan boyunu geçti! Görenler bakın kime benzetti!
Giriş Tarihi: 21.12.2023 13:40 Güncelleme Tarihi: 21.12.2023 13:42

Songül Karlı’nın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Efe Furkan boyunu geçti! Görenler bakın kime benzetti!

50 yaşındaki Songül Karlı cesur pozları ile sosyal medyada adından söz ettirmeyi başarıyor. Göğüslerinin büyüklüğünden şikayetçi olan ve daha önce bu yüzden 3 kez bıçak altına yatan Songül Karlı kıyafetlerinde özellikle derin göğüs dekoltesi kullanmasıyla dikkat çekiyor. Bu yüzden oğlundan da şikayetler duyduğunu dile getiren Songül Karlı yine de derin göğüs dekolteli kıyafetleri ile takipçilerinin karşısına çıkmaktan geri kalmıyor. Songül Karlı, sosyal medya hesabından zaman zaman oğluyla paylaşımlar yapıyor. Songül Karlı'nın takipçileri "Efe boyunuzu geçmiş" yorumları yaptı. İşte Songül Karlı'nın oğlu Efe Furkan Gümüş...

Songül Karlı’nın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Efe Furkan boyunu geçti! Görenler bakın kime benzetti!

Yaptığı estetiklerle ve cesur paylaşımlarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Songül Karlı'nın, 2005 yılında evlendiği Baykal Gümüş'ten Efe Furkan adını verdikleri oğlu dünyaya geldi. Ünlü türkücü Songül Karlı, her adımıyla adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Songül Karlı'nın oğlu Efe Furkan ile yaptığı paylaşımlar çok konuşuluyor. Efe Furkan bakın kime benziyor...

Songül Karlı’nın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Efe Furkan boyunu geçti! Görenler bakın kime benzetti!

Sesinin güzelliğiyle ön planda olan Karlı, sunuculuk yaparak da ekranlarda yer alıyor.

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Songül Karlı’nın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Efe Furkan boyunu geçti! Görenler bakın kime benzetti!

Son dönemde ise değişimiyle sık sık gündem olan türkücü, oğluyla yaptığı paylaşımlarla bir kez daha ilgi odağı olmayı başardı.

Songül Karlı’nın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Efe Furkan boyunu geçti! Görenler bakın kime benzetti!

Annesine bikini pozları sonrası "Allah aşkına yapma hep bir yerlerin konuşuluyor" diyen Efe büyüdü.

Songül Karlı’nın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Efe Furkan boyunu geçti! Görenler bakın kime benzetti!

Songül Karlı oğlunun yeni yaşını sosyal medyadan kutlamıştı.

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