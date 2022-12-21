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Haberler Galeri Songül Karlı’nın oğlu yakışıklı bir delikanlı oldu! Bu kez değişimiyle şaşırtan Efe Furkan! Herkes onu konuşuyor
Giriş Tarihi: 21.12.2022 07:16 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 07:18

Songül Karlı’nın oğlu yakışıklı bir delikanlı oldu! Bu kez değişimiyle şaşırtan Efe Furkan! Herkes onu konuşuyor

48 yaşındaki Songül Karlı cesur pozları ile sosyal medyada adından söz ettirmeyi başarıyor. Göğüslerinin büyüklüğünden şikayetçi olan ve daha önce bu yüzden 3 kez bıçak altına yatan Songül Karlı kıyafetlerinde özellikle derin göğüs dekoltesi kullanmasıyla dikkat çekiyor. Bu yüzden oğlundan da şikayetler duyduğunu dile getiren Songül Karlı yine de derin göğüs dekolteli kıyafetleri ile takipçilerinin karşısına çıkmaktan geri kalmıyor. 48 yaşındaki Songül Karlı son olarak sosyal medya hesabından oğlu ile bir paylaş yaptı. Songül Karlı'nın takipçileri "Efe ergen olmuş" yorumları yaptı. İşte Songül Karlı'nın oğlu Efe Furkan Gümüş...

Songül Karlı’nın oğlu yakışıklı bir delikanlı oldu! Bu kez değişimiyle şaşırtan Efe Furkan! Herkes onu konuşuyor

Yaptığı estetiklerle ve cesur paylaşımlarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Songül Karlı'nın, 2005 yılında evlendiği Baykal Gümüş'ten Efe Furkan adını verdikleri oğlu dünyaya geldi.

Songül Karlı’nın oğlu yakışıklı bir delikanlı oldu! Bu kez değişimiyle şaşırtan Efe Furkan! Herkes onu konuşuyor

Ünlü türkücü Songül Karlı, her adımıyla adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor.

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Songül Karlı’nın oğlu yakışıklı bir delikanlı oldu! Bu kez değişimiyle şaşırtan Efe Furkan! Herkes onu konuşuyor

Sesinin güzelliğiyle ön planda olan Karlı, sunuculuk yaparak da ekranlarda yer alıyor.

Songül Karlı’nın oğlu yakışıklı bir delikanlı oldu! Bu kez değişimiyle şaşırtan Efe Furkan! Herkes onu konuşuyor

Son dönemde ise değişimiyle sık sık gündem olan türkücü, oğluyla yaptığı paylaşımlarla bir kez daha ilgi odağı olmayı başardı.

Songül Karlı’nın oğlu yakışıklı bir delikanlı oldu! Bu kez değişimiyle şaşırtan Efe Furkan! Herkes onu konuşuyor

Annesine bikini pozları sonrası "Allah aşkına yapma hep bir yerlerin konuşuluyor" diyen Efe büyüdü.

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