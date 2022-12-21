Giriş Tarihi: 21.12.2022 07:16 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 07:18

Songül Karlı’nın oğlu yakışıklı bir delikanlı oldu! Bu kez değişimiyle şaşırtan Efe Furkan! Herkes onu konuşuyor

48 yaşındaki Songül Karlı cesur pozları ile sosyal medyada adından söz ettirmeyi başarıyor. Göğüslerinin büyüklüğünden şikayetçi olan ve daha önce bu yüzden 3 kez bıçak altına yatan Songül Karlı kıyafetlerinde özellikle derin göğüs dekoltesi kullanmasıyla dikkat çekiyor. Bu yüzden oğlundan da şikayetler duyduğunu dile getiren Songül Karlı yine de derin göğüs dekolteli kıyafetleri ile takipçilerinin karşısına çıkmaktan geri kalmıyor. 48 yaşındaki Songül Karlı son olarak sosyal medya hesabından oğlu ile bir paylaş yaptı. Songül Karlı'nın takipçileri "Efe ergen olmuş" yorumları yaptı. İşte Songül Karlı'nın oğlu Efe Furkan Gümüş...