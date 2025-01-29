Giriş Tarihi: 29.01.2025 09:58
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
09:58
Sosyal medya ateş püskürdü! Manken Özge Ulusoy'dan 'filtre' açıklaması! 'Kullanmıyorum diyen yalan söylüyor'
Türkiye'nin gözde mankenlerinden olan Özge Ulusoy, yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Özel hayatıyla sık sık konuşulan ünlü manken, bu seferde sosyal medya kullanıcılarını kızdıracak bir yorumda bulundu. Filtrelerin kaldırılmasına destek veren Özge Ulusoy, sözleriyle tepki topladı. İşte Ulusoy'un 'Kullanmıyorum diyen yalan söylüyor' dediği filtre açıklaması!