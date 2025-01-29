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Haberler Galeri Sosyal medya ateş püskürdü! Manken Özge Ulusoy'dan 'filtre' açıklaması! 'Kullanmıyorum diyen yalan söylüyor'
Giriş Tarihi: 29.01.2025 09:58 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 09:58

Sosyal medya ateş püskürdü! Manken Özge Ulusoy'dan 'filtre' açıklaması! 'Kullanmıyorum diyen yalan söylüyor'

Türkiye'nin gözde mankenlerinden olan Özge Ulusoy, yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Özel hayatıyla sık sık konuşulan ünlü manken, bu seferde sosyal medya kullanıcılarını kızdıracak bir yorumda bulundu. Filtrelerin kaldırılmasına destek veren Özge Ulusoy, sözleriyle tepki topladı. İşte Ulusoy'un 'Kullanmıyorum diyen yalan söylüyor' dediği filtre açıklaması!

Sosyal medya ateş püskürdü! Manken Özge Ulusoy’dan ’filtre’ açıklaması! ’Kullanmıyorum diyen yalan söylüyor’

Ünlü manken Özge Ulusoy, işi ve özel hayatıyla her daim çok konuşuluyor.

Sosyal medya ateş püskürdü! Manken Özge Ulusoy’dan ’filtre’ açıklaması! ’Kullanmıyorum diyen yalan söylüyor’

Tanınmış modellerden Özge Ulusoy, zaman zaman yaptığı sansasyonel açıklamalarla da dikkatleri çekiyor.

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Sosyal medya ateş püskürdü! Manken Özge Ulusoy’dan ’filtre’ açıklaması! ’Kullanmıyorum diyen yalan söylüyor’

Son olarak gazeteciler tarafından görüntülenen Ulusoy, sosyal medyanın gündemine oturan filtrelerin kaldırılması hakkında açıklama yaptı.

Sosyal medya ateş püskürdü! Manken Özge Ulusoy’dan ’filtre’ açıklaması! ’Kullanmıyorum diyen yalan söylüyor’

"AŞIRI DERECEDE FİLTRE KULLANMIYORUM"

Özge Ulusyoy filtreler hakkında, "Benim de sabit birkaç tane filtrem vardı. Onun dışında çok aşırı derecede filtre kullanmıyordum.

Sosyal medya ateş püskürdü! Manken Özge Ulusoy’dan ’filtre’ açıklaması! ’Kullanmıyorum diyen yalan söylüyor’

"YÜZÜME FİLTRELERİ DİREK KULLANMIYORUM"

Fotoğraflarımı post yaparken bazı programlar kullanıyorum. Işıklar açılıyor, kalın çıkan yerle inceliyor. Onun dışında yüzüme filtreleri direk kullanmıyorum.

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