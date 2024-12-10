Video Magazin Özge Ulusoy’dan evlilik açıklaması: Tektaşım uzun süredir elimde öyle de kalacak!
Özge Ulusoy’dan evlilik açıklaması: Tektaşım uzun süredir elimde öyle de kalacak!

Özge Ulusoy’dan evlilik açıklaması: Tektaşım uzun süredir elimde öyle de kalacak!

10.12.2024 | 20:26

Ünlü manken Özge Ulusoy, uzun süredir birlikte olduğu Faruk Çolakoğlu'ndan geçtiğimiz günlerde evlenme teklifi aldı. Ünlü model milyonluk tektaşını göstermekten kaçınmadı. Bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özge Ulusoy, ilişkisiyle ilgili ilk kez konuştu.

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