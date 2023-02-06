Hatay’da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz’dan üzücü haber! Ablası Semiha Duymaz duyurdu...

Depremin etkilediği birçok ilden çarpıcı görüntüler gelirken deprem anı ve sonrasına dair çok önemli bilgiler aktarıldı. Depremin en büyüğü 7.6 gibi yıkıcı olan çok sayıda artçı deprem yaşandı. Göçük altında kalanlar, kurtarılanlar söz konusu.