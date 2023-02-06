Hatay’da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz’dan üzücü haber! Ablası Semiha Duymaz duyurdu...

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır çok şiddetli bir şekilde hissedildi. Çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybettiği korkunç depremin ardından çok sayıda büyük artçı sarsıntı gerçekleşti. Yayınladığı yemek videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz da, Hatay'da meydana gelen depremde ailesiyle birlikte enkaz altında kaldı. Fenomenin kardeşi, sosyal medya hesabından yaptığı yardım çağrısında "Lütfen yardımcı olun, enkaz altındalar" diyerek adres bilgilerini paylaştı.