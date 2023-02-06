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Haberler Galeri Hatay’da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz’dan üzücü haber! Ablası Semiha Duymaz duyurdu...
Giriş Tarihi: 06.02.2023 15:12 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 15:58

Hatay’da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz’dan üzücü haber! Ablası Semiha Duymaz duyurdu...

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır çok şiddetli bir şekilde hissedildi. Çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybettiği korkunç depremin ardından çok sayıda büyük artçı sarsıntı gerçekleşti. Yayınladığı yemek videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz da, Hatay'da meydana gelen depremde ailesiyle birlikte enkaz altında kaldı. Fenomenin kardeşi, sosyal medya hesabından yaptığı yardım çağrısında "Lütfen yardımcı olun, enkaz altındalar" diyerek adres bilgilerini paylaştı.

Hatay’da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz’dan üzücü haber! Ablası Semiha Duymaz duyurdu...

Türkiye'de son yılların en büyük depremlerinden biri meydana geldi. Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Güncel can kaybı sayısı 1014 olarak belirlenirken müdahale edilen çok sayıda göçük olması nedeniyle rakamın değişmesinden endişe ediliyor.

Hatay’da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz’dan üzücü haber! Ablası Semiha Duymaz duyurdu...

Kahramanmaraş depremi yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin ardından çevre illerde yoğun artçı sarsıntılar kaydedildi. AFAD, Kızılay ve devletin ilgili birimlerinden peş peşe açıklama ve uyarılar yapıldı.

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Hatay’da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz’dan üzücü haber! Ablası Semiha Duymaz duyurdu...

Depremin etkilediği birçok ilden çarpıcı görüntüler gelirken deprem anı ve sonrasına dair çok önemli bilgiler aktarıldı. Depremin en büyüğü 7.6 gibi yıkıcı olan çok sayıda artçı deprem yaşandı. Göçük altında kalanlar, kurtarılanlar söz konusu.

Hatay’da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz’dan üzücü haber! Ablası Semiha Duymaz duyurdu...

Yayınladığı yemek videolarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Taha Duymaz'dan üzücü haber geldi. Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz da ailesiyle birlikte göçük altında kaldı.

Hatay’da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz’dan üzücü haber! Ablası Semiha Duymaz duyurdu...

Fenomenin kardeşi, sosyal medya hesabından yaptığı yardım çağrısında "Lütfen yardımcı olun, enkaz altındalar" diyerek adres bilgilerini paylaştı.

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