Giriş Tarihi: 27.02.2025 22:41
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
22:41
Sosyal medyada yine gündem oldu! Seda Sayan Safiye Soyman’ın doğum gününü kutladı, ama yine o filtreyle!
Ünlü şarkıcı Seda Sayan, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Seda Sayan özellikle yaptığı paylaşımlarda kullandığı filtrelerle öne çıkıyor. Ünlü şarkıcı bu kez yakın arkadaşı Safiye Soyman'ın doğum gününe özel bir paylaşım yaptı. Aynı filtreyi kullanan ünlü şarkıcı, sosyal medyaya yine damga vurdu. İşte o paylaşım!