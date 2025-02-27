Sosyal medyada yine gündem oldu! Seda Sayan Safiye Soyman’ın doğum gününü kutladı, ama yine o filtreyle!

DAHA ÖNCE YAPTIĞI O FİLTRELİ PAYLAŞIM!

Safiye Soyman filtreli paylaşımın altına, "Genç kızlık" notunu ekledi.

'BU YÜZLERE NE YAPMIŞLAR BÖYLE..."

Bazı takipçiler, 'Bu yüzlere ne yapmışlar böyle…', 'yine de çok güzelsiniz' ve 'harikasınız her yaşınız ayrı güzel' gibi yorumlarda bulundu.

Seda Sayan ve Safiye Soyman fazla filtre kullanınca yine sosyal medyanın diline düştü!