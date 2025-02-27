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Haberler Galeri Sosyal medyada yine gündem oldu! Seda Sayan Safiye Soyman’ın doğum gününü kutladı, ama yine o filtreyle!
Giriş Tarihi: 27.02.2025 22:41 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 22:41

Sosyal medyada yine gündem oldu! Seda Sayan Safiye Soyman’ın doğum gününü kutladı, ama yine o filtreyle!

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Seda Sayan özellikle yaptığı paylaşımlarda kullandığı filtrelerle öne çıkıyor. Ünlü şarkıcı bu kez yakın arkadaşı Safiye Soyman'ın doğum gününe özel bir paylaşım yaptı. Aynı filtreyi kullanan ünlü şarkıcı, sosyal medyaya yine damga vurdu. İşte o paylaşım!

Sosyal medyada yine gündem oldu! Seda Sayan Safiye Soyman’ın doğum gününü kutladı, ama yine o filtreyle!

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, yine sosyal medyanın diline düştü.

Sosyal medyada yine gündem oldu! Seda Sayan Safiye Soyman’ın doğum gününü kutladı, ama yine o filtreyle!

Kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve yaptırdığı estetiklerle de gündemden düşmeyen Seda Sayan, bu kez sosyal medyada yaptığı yeni paylaşımıyla oldukça konuşuldu.

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Sosyal medyada yine gündem oldu! Seda Sayan Safiye Soyman’ın doğum gününü kutladı, ama yine o filtreyle!

Ünlü şarkıcı, bu kez yakın arkadaşı Safiye Soyman'ın bugün doğum gününe özel bir paylaşım yaptı.

Sosyal medyada yine gündem oldu! Seda Sayan Safiye Soyman’ın doğum gününü kutladı, ama yine o filtreyle!

İŞTE O PAYLAŞIM!

Daha önce kullandığı filtrelerin aynısını kullanan ünlü şarkıcı, sosyal medyaya yine damga vurdu.

Sosyal medyada yine gündem oldu! Seda Sayan Safiye Soyman’ın doğum gününü kutladı, ama yine o filtreyle!

DAHA ÖNCE YAPTIĞI O FİLTRELİ PAYLAŞIM!

Safiye Soyman filtreli paylaşımın altına, "Genç kızlık" notunu ekledi.

'BU YÜZLERE NE YAPMIŞLAR BÖYLE..."

Bazı takipçiler, 'Bu yüzlere ne yapmışlar böyle…', 'yine de çok güzelsiniz' ve 'harikasınız her yaşınız ayrı güzel' gibi yorumlarda bulundu.

Seda Sayan ve Safiye Soyman fazla filtre kullanınca yine sosyal medyanın diline düştü!

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