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Haberler Galeri Sosyal medyadan yorum yağdı: Yıllar ona da acımadı! İşte Kapıcılar Kralı'nın kızıl saçlı güzeli Sevda Ferdağ'ın son hali!
Giriş Tarihi: 09.04.2022 06:12 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022 06:12

Sosyal medyadan yorum yağdı: Yıllar ona da acımadı! İşte Kapıcılar Kralı'nın kızıl saçlı güzeli Sevda Ferdağ'ın son hali!

Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden olan Kapıcılar Kralı'nın kızıl saçlı güzeli Sevda Ferdağ yıllar sonra sosyal medyada ilgi odağı oldu. Kapıcılar Kralı'nda profesyonel dolandırıcı Mahir'in ortağı rolündeki güzel oyuncu Sevda Ferdağ'ın son hali merak konusu oldu. Gerçek adı Lütfiye Dumrul olan sinema sanatçısı Sevda Ferdağ son hali ile sevenlerinden yoğun ilgi gördü. 79 yaşındaki Sevda Ferdağ'ın son hali görenlere "Yıllar ona da acımamış" dedirtti. İşte Kapıcılar Kralı filminin güzel yıldızı Sevda Ferdağ'ın değişimi...

Sosyal medyadan yorum yağdı: Yıllar ona da acımadı! İşte Kapıcılar Kralı’nın kızıl saçlı güzeli Sevda Ferdağ’ın son hali!

Yeşilçam'a damga vuran ünlü güzellerin son halleri merak ediliyor, sosyal medyada araştırılıyor. O isimlerden biri de Sevda Ferdağ.

Sosyal medyadan yorum yağdı: Yıllar ona da acımadı! İşte Kapıcılar Kralı’nın kızıl saçlı güzeli Sevda Ferdağ’ın son hali!

Hafızalara kazınan "Kapıcılar Kralı" filminde Kemal Sunal ile birlikte rol alan, 'Mahir'in ortağı rolünde seyirciyle buluşan Sevda Ferdağ'ın son hali ortaya çıktı.

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Sosyal medyadan yorum yağdı: Yıllar ona da acımadı! İşte Kapıcılar Kralı’nın kızıl saçlı güzeli Sevda Ferdağ’ın son hali!

Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden olan Kapıcılar Kralı'nın kızıl saçlı güzeli Sevda Ferdağ yıllar sonra sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte Kapıcılar Kralı filminin güzel yıldızı Sevda Ferdağ'ın değişimi ve sizin için derlediğimiz Yeşilçam güzellerinin son halleri...

Sosyal medyadan yorum yağdı: Yıllar ona da acımadı! İşte Kapıcılar Kralı’nın kızıl saçlı güzeli Sevda Ferdağ’ın son hali!

Gülşen Bubikoğlu yıllara meydan okuyan güzelliği ile sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

Sosyal medyadan yorum yağdı: Yıllar ona da acımadı! İşte Kapıcılar Kralı’nın kızıl saçlı güzeli Sevda Ferdağ’ın son hali!

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu adeta gençlik iksirini bulmuşcasına hiç yaşlanmıyor.

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