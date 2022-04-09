Sosyal medyadan yorum yağdı: Yıllar ona da acımadı! İşte Kapıcılar Kralı’nın kızıl saçlı güzeli Sevda Ferdağ’ın son hali!

Giriş Tarihi: 09.04.2022 06:12 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022 06:12

Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden olan Kapıcılar Kralı'nın kızıl saçlı güzeli Sevda Ferdağ yıllar sonra sosyal medyada ilgi odağı oldu. Kapıcılar Kralı'nda profesyonel dolandırıcı Mahir'in ortağı rolündeki güzel oyuncu Sevda Ferdağ'ın son hali merak konusu oldu. Gerçek adı Lütfiye Dumrul olan sinema sanatçısı Sevda Ferdağ son hali ile sevenlerinden yoğun ilgi gördü. 79 yaşındaki Sevda Ferdağ'ın son hali görenlere "Yıllar ona da acımamış" dedirtti. İşte Kapıcılar Kralı filminin güzel yıldızı Sevda Ferdağ'ın değişimi...