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Haberler Galeri Sosyetik güzel stres atıyor! Yasemin Özilhan ve eşi otelden bıktı! Tiny house aldı fiyatı dudak uçuklattı!
Giriş Tarihi: 08.04.2022 10:28 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 10:41

Sosyetik güzel stres atıyor! Yasemin Özilhan ve eşi otelden bıktı! Tiny house aldı fiyatı dudak uçuklattı!

Bir döneme damga vuran "Doktorlar" dizisinde 'Ela' karakterine hayat veren Yasemin Özilhan, iş insanı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakmıştı. Şimdilerde sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan sosyetik güzel Yasemin Özilhan, paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Yasemin Özilhan son olarak, takipçilerine 45 bin TL değerinde bakım kremini önerince sosyal medyada tepki çekmişti. Yasemin Özilhan krem paylaşımıyla sosyal medyada gündem olmuştu. Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü isim, stres atmak için tatile çıktı. Yasemin Özilhan eşiyle karavan tatili yapıyor. Lüks karavanlarıyla yaptıkları pozlarla gündeme gelen çift otellerde konaklamak istemediği için paraya kıydı. Tiny house denilen tekerlekli minik evlerden satın alan sosyetik çift, bu yazı da lüks otellere adım atmadan gözlerden uzak bir şekilde geçirecek.

Sosyetik güzel stres atıyor! Yasemin Özilhan ve eşi otelden bıktı! Tiny house aldı fiyatı dudak uçuklattı!

İzzet Özilhan ile evlendikten sonra oyunculuğa veda eden ve lüks yaşantısıyla gündeme gelen Yasemin Özilhan son dönemde eşiyle karavan tatili yapıyordu.

Sosyetik güzel stres atıyor! Yasemin Özilhan ve eşi otelden bıktı! Tiny house aldı fiyatı dudak uçuklattı!

Lüks karavanlarıyla yaptıkları pozlarla gündeme gelen çift otellerde konaklamak istemediği için paraya kıydı ve 500 bin TL'ye tiny house aldı.

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Sosyetik güzel stres atıyor! Yasemin Özilhan ve eşi otelden bıktı! Tiny house aldı fiyatı dudak uçuklattı!

Bir döneme damga vuran 'Doktorlar' dizisinde 'Ela' karakterine hayat veren Yasemin Özilhan, iş insanı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra oyunculuğu bıraktı.

Sosyetik güzel stres atıyor! Yasemin Özilhan ve eşi otelden bıktı! Tiny house aldı fiyatı dudak uçuklattı!

Lüks yaşantısıyla dikkat çeken Yasemin Özilhan tatil için lüks yatları ve Bodrum'a yakın ancak beldenin keşmekeşinden uzak olan Kaplankaya'daki villalarını tercih ediyordu. Pandemide ise aşırı lüks karavanlarıyla tatil yapan ünlü çift, geçtiğimiz sene de karavan satın almıştı.

Sosyetik güzel stres atıyor! Yasemin Özilhan ve eşi otelden bıktı! Tiny house aldı fiyatı dudak uçuklattı!

Takvim'in haberine göre; 400 bin TL'ye aldıkları karavanlarıyla ailece doğayla iç içe anlar geçiren Yasemin ile İzzet Özilhan, son dönemin modasına uydu. Yaklaşık 500 bin TL'ye 'Tiny house' (Küçük ev akımı) denilen tekerlekli minik evlerden satın alan sosyetik çift, bu yazı da lüks otellere adım atmadan gözlerden uzak bir şekilde geçirecek.

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