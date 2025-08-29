Sözelci genç YKS’de Türkiye 191.si oldu! Başarısının sırrını paylaştı...

Restoranda 150 TL'ye sattığımı burada 230 TL'ye satmama rağmen kâr bırakmıyor." Şirketin restoranlardan aldığı pay gerçekten yüksek, buna bir çözüm bulunmalı.

Öte yandan restorancı da 69 TL'ye satarak bile kar elde ettiği ürünü 230 TL'den sattığını itiraf ediyor.

Belki de o ürünün maliyeti 40 TL! Restorana gelene de 150 TL'den satıyor!

Restorancı madem bu kadar şikâyetçi kendine sabit bir motorcu tutsun!

Ona ödeyeceği maaşa göre fiyat belirlesin.

Müşteriyi asıl kızdıran ise restoranı telefonla arayıp sipariş verince de ürünün 230 TL'den satılması!

Restoran hem kesintiye uğramıyor hem de kullanmadığı kurye hizmetinin fiyatını da müşteriye yüklüyor!

Şimdi bu adil mi?

Restorancılar kar elde etmese yemek sitesinden satış yapmaz zaten!

Sonuçta bu hesapta kaybeden her zaman müşteri oluyor!