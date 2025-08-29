Giriş Tarihi: 29.08.2025 07:46
Sözelci genç YKS’de Türkiye 191.si oldu! Başarısının sırrını paylaştı...
YKS'de Türkiye 191'incisi olarak büyük bir başarıya imza atan Salih, hazırlık sürecini anlatırken samimi açıklamalarıyla dikkat çekti. Sözel alanından sınava giren genç, klasik "Çok çalışmadım" söylemlerini bir kenara bırakarak, "Sınava hayvan gibi çalıştım. Sınav süreci zordu, sıkıcıydı ama pes etmedim" dedi. Başarısında azim ve kararlılığın büyük rol oynadığını vurgulayan Salih, hem çevresinden gelen olumsuz yorumlara hem de ön yargılara meydan okudu.