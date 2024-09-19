Giriş Tarihi: 19.09.2024 11:36
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024
11:37
Şükrü Özyıldız ‘Karadut’taki 'Tayfun Karca' performansıyla kendisine hayran bırakacak!
atv'nin merakla beklenen, Tims&B Productions imzalı yeni dizisi 'Karadut' ilk bölümüyle 23 Eylül Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Yayınlanan tanıtımlarıyla dikkat çeken Karadut, hayata ve her şeye yetişmeye çabalarken savrulan Zuhal'in, Tayfun ile aşkı tanıdığında karanlıktan aydınlığa doğru dönüşme ve dönüştürme hikayesini izleyicilerle buluşturacak. Şükrü Özyıldız, canlandıracağı Tayfun karakteriyle izleyicileri kendisine hayran bırakacak.