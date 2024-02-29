Giriş Tarihi: 29.02.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
11:32
Sürpriz nikaha çocukları da katıldı! Çiçeği burnunda çift Ebru Gündeş ile Murat Özdemir mutlu aile tablosu çizdi!
Ebru Gündeş ile Murat Özdemir önceki gün Türkiye'nin Dubai Başkonsolosluğu'nda sade bir törenle nikâh masasına oturdu. Ebru Gündeş ile Murat Özdemir'in Dubai'deki nikahına çocukları da katıldı. Daha önce Reza Zarrap ile evliliği Hadise yüzünden biten şarkıcı Ebru Gündeş ile kendisinden 12 yaş küçük Murat Osman Özdemir'in ilişkisinin yasak aşk olarak başladığı iddia edilmişti. Ancak Ebru Gündeş ve Murat Osman Özdemir, Dubai'de evlendi. Nikâh töreni ve konvoyda Murat Özdemir'in ilk evliliğinden 2 oğlu ve Ebru Gündeş'in kızı Alara da vardı. İşte merak edilen detaylar…