Sürpriz nikaha çocukları da katıldı! Çiçeği burnunda çift Ebru Gündeş ile Murat Özdemir mutlu aile tablosu çizdi!

49 yaşındaki ünlü şarkıcı Ebru Gündeş ile 37 yaşındaki Murat Osman Özdemir, Dubai'de evlendi. Nikâh töreni ve konvoyda Murat Özdemir'in ilk evliliğinden 2 oğlu ve Ebru Gündeş'in kızı Alara da vardı.