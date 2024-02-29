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Haberler Galeri Sürpriz nikaha çocukları da katıldı! Çiçeği burnunda çift Ebru Gündeş ile Murat Özdemir mutlu aile tablosu çizdi!
Giriş Tarihi: 29.02.2024 11:26 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 11:32

Sürpriz nikaha çocukları da katıldı! Çiçeği burnunda çift Ebru Gündeş ile Murat Özdemir mutlu aile tablosu çizdi!

Ebru Gündeş ile Murat Özdemir önceki gün Türkiye'nin Dubai Başkonsolosluğu'nda sade bir törenle nikâh masasına oturdu. Ebru Gündeş ile Murat Özdemir'in Dubai'deki nikahına çocukları da katıldı. Daha önce Reza Zarrap ile evliliği Hadise yüzünden biten şarkıcı Ebru Gündeş ile kendisinden 12 yaş küçük Murat Osman Özdemir'in ilişkisinin yasak aşk olarak başladığı iddia edilmişti. Ancak Ebru Gündeş ve Murat Osman Özdemir, Dubai'de evlendi. Nikâh töreni ve konvoyda Murat Özdemir'in ilk evliliğinden 2 oğlu ve Ebru Gündeş'in kızı Alara da vardı. İşte merak edilen detaylar…

Sürpriz nikaha çocukları da katıldı! Çiçeği burnunda çift Ebru Gündeş ile Murat Özdemir mutlu aile tablosu çizdi!

49 yaşındaki ünlü şarkıcı Ebru Gündeş ile 37 yaşındaki Murat Osman Özdemir, Dubai'de evlendi. Nikâh töreni ve konvoyda Murat Özdemir'in ilk evliliğinden 2 oğlu ve Ebru Gündeş'in kızı Alara da vardı.

Sürpriz nikaha çocukları da katıldı! Çiçeği burnunda çift Ebru Gündeş ile Murat Özdemir mutlu aile tablosu çizdi!

SOSYAL MEDYADA DÜĞÜNDEN KARELER YER ALDI

İkilinin ilişkileri hakkında iddialar ortalıkta dolaşırken bugün düğün öncesi ve sonrası yeni görüntüler sosyal medyada yer almıştı.

Ebru Gündeş'in düğün konvoyundan ilk kareler!

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Sürpriz nikaha çocukları da katıldı! Çiçeği burnunda çift Ebru Gündeş ile Murat Özdemir mutlu aile tablosu çizdi!

DÜĞÜN KONVOYU!

Ünlü şarkıcının düğün konvoyu da kameralara yansımıştı.

Sürpriz nikaha çocukları da katıldı! Çiçeği burnunda çift Ebru Gündeş ile Murat Özdemir mutlu aile tablosu çizdi!

Ünlü şarkıcının Dubai'de konvoyu selamlarken görüntüleri de yer almıştı.

Sürpriz nikaha çocukları da katıldı! Çiçeği burnunda çift Ebru Gündeş ile Murat Özdemir mutlu aile tablosu çizdi!

Ünlü çiftin mutluluğa 'evet' demeden önce evden çıkarken görüntüler de sosyal medyada ilgi toplamıştı.

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