Giriş Tarihi: 28.03.2023 10:17 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 10:24

Survivor Avatar Atakan ikinci kez baba olmuştu! Atakan Arslan bebeğinin yüzünü gösterdi... "Tanıştırayım, güzel kızım Zenia"

2016 yılında "Survivor" yarışmasının şampiyonu olan, 'Avatar' lakaplı Çağan Atakan Arslan, 2017 yılında Serap Korkmaz ile dünyaevine girmişti. Çift, evliliklerini kısa süre sonra Leon Aslan ismini verdikleri oğulları ile taçlandırmıştı. İkinci bebeklerini ise geçen günlerde kucaklarına alan Atakan Arslan ile Serap Korkmaz, ikinci kez anne-baba olmasının sevincini yaşamıştı. 21 gün önce kızına kavuşan Avatar Atakan, yeni bir paylaşımda bulundu. Paylaşımına "Tanıştırayım güzel kızım ZENİA" mesajını not düşen Survivor Atakan Arslan, kızının yüzünü de gösterdi. İşte o paylaşım...