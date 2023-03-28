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Haberler Galeri Survivor Avatar Atakan ikinci kez baba olmuştu! Atakan Arslan bebeğinin yüzünü gösterdi... "Tanıştırayım, güzel kızım Zenia"
Giriş Tarihi: 28.03.2023 10:17 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 10:24

Survivor Avatar Atakan ikinci kez baba olmuştu! Atakan Arslan bebeğinin yüzünü gösterdi... "Tanıştırayım, güzel kızım Zenia"

2016 yılında "Survivor" yarışmasının şampiyonu olan, 'Avatar' lakaplı Çağan Atakan Arslan, 2017 yılında Serap Korkmaz ile dünyaevine girmişti. Çift, evliliklerini kısa süre sonra Leon Aslan ismini verdikleri oğulları ile taçlandırmıştı. İkinci bebeklerini ise geçen günlerde kucaklarına alan Atakan Arslan ile Serap Korkmaz, ikinci kez anne-baba olmasının sevincini yaşamıştı. 21 gün önce kızına kavuşan Avatar Atakan, yeni bir paylaşımda bulundu. Paylaşımına "Tanıştırayım güzel kızım ZENİA" mesajını not düşen Survivor Atakan Arslan, kızının yüzünü de gösterdi. İşte o paylaşım...

Survivor Avatar Atakan ikinci kez baba olmuştu! Atakan Arslan bebeğinin yüzünü gösterdi... Tanıştırayım, güzel kızım Zenia

Survivor yarışmasına efendiliği ve başarısıyla damga vurmayı başaran, Avatar lakaplı 2016 şampiyonu Çağan Atakan Arslan, Serap Korkmaz ile 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Avatar Atakan, özel hayatıyla merak konusu olmaya devam ediyor.

Survivor Avatar Atakan ikinci kez baba olmuştu! Atakan Arslan bebeğinin yüzünü gösterdi... Tanıştırayım, güzel kızım Zenia

Çağan Atakan Arslan ile Serap Korkmaz, mutlu evliliklerini kısa bir süre sonra 'Leon Aslan' ismini verdikleri oğulları ile taçlandırmıştı.

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Survivor Avatar Atakan ikinci kez baba olmuştu! Atakan Arslan bebeğinin yüzünü gösterdi... Tanıştırayım, güzel kızım Zenia

Çocukluğunun aksine şimdilerde mutlu bir ailesi olan Atakan Arslan, 21 gün önce de ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Survivor Avatar Atakan ikinci kez baba olmuştu! Atakan Arslan bebeğinin yüzünü gösterdi... Tanıştırayım, güzel kızım Zenia

Bu kez kız babası olan Survivor Atakan, mutluluğunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

Survivor Avatar Atakan ikinci kez baba olmuştu! Atakan Arslan bebeğinin yüzünü gösterdi... Tanıştırayım, güzel kızım Zenia

Avatar Atakan, son olarak kızının yüzünü gösterdiği yeni bir paylaşımda bulundu.

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