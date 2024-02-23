Giriş Tarihi: 23.02.2024 09:35
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
09:40
Survivor Bozok'un eski sevgilisi ünlü sunucu çıktı! Meğer 2.5 yıl aşk yaşamışlar...
Survivor 2024 All Star'da kırmızı takımda mücadele eden Bozok Gören asi tavırlarıyla zaman zaman gündeme geliyor. Geçmişte Hakan Hatipoğlu ile yaşadığı kavgalarla da hafızalara kazınan Bozok Gören hakkında ortaya çıkan gerçek şaşırttı. 1974 doğumlu Bozok Gören hakkıda araştıma yapanlarsa eski sevgilisinin kim olduğunu görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Survivor Bozok'un eski sevgilisi herkesin tanıdığı ünlü sunucu çıktı. Meğer 2.5 yıl aşk yaşamışlar...