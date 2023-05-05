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Haberler Galeri Survivor Sabriye Şengül göz alıcı güzelliğiyle mankenlere taş çıkarıyor! Takipçilerinden yorum yağdı: Jennifer Lopez sandım!
Giriş Tarihi: 05.05.2023 06:36 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 06:42

Survivor Sabriye Şengül göz alıcı güzelliğiyle mankenlere taş çıkarıyor! Takipçilerinden yorum yağdı: Jennifer Lopez sandım!

Survivor Sabriye Şengül estetiği abartınca bambaşka biri oldu! Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran Milli sporcu Sabriye Şengül değişimi ile sosyal medyayı salladı. Boks ve Kickboks'ta 3 Türkiye Şampiyonluğu olan Sabriye Şengül Survivor'ın unutulmaz isimlerinden olmayı da başarmıştı. Survivor sonrası değişimi ile de dikkat çeken Sabriye Şengül'ün eski halinden eser yok. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla iddiasını ortaya koyan Sabriye Şengül kaslı vücudu ile beğeni topluyor. Yaz aylarında paylaştığı bikinili pozları ile çok konuşulan Sabriye Şengül takipçilerinden tam not almıştı. Sabriye'nin son paylaşımını gören takipçileri Jennifer Lopez'e benzetti. İşte mankenlere taş çıkaran Survivor Sabriye Şengül'ün son hali...

Survivor Sabriye Şengül göz alıcı güzelliğiyle mankenlere taş çıkarıyor! Takipçilerinden yorum yağdı: Jennifer Lopez sandım!

Survivor ile adını duyuran Sabriye Şengül iddialı pozları ile yaktı geçti. Sabriye Şengül'ün son hali "Estetik sen nelere kadirsin" dedirtti! Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran Milli sporcu Sabriye Şengül değişimi ile sosyal medyayı salladı.

Survivor Sabriye Şengül göz alıcı güzelliğiyle mankenlere taş çıkarıyor! Takipçilerinden yorum yağdı: Jennifer Lopez sandım!

Boks ve Kickboks'ta 3 Türkiye Şampiyonluğu olan Sabriye Şengül Survivor'ın unutulmaz isimlerinden olmayı da başarmıştı.

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Survivor Sabriye Şengül göz alıcı güzelliğiyle mankenlere taş çıkarıyor! Takipçilerinden yorum yağdı: Jennifer Lopez sandım!

Survivor sonrası değişimi ile de dikkat çeken Sabriye Şengül'ün eski halinden eser yok.

Survivor Sabriye Şengül göz alıcı güzelliğiyle mankenlere taş çıkarıyor! Takipçilerinden yorum yağdı: Jennifer Lopez sandım!

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla iddiasını ortaya koyan Sabriye Şengül kaslı vücudu ile beğeni topluyor.

Survivor Sabriye Şengül göz alıcı güzelliğiyle mankenlere taş çıkarıyor! Takipçilerinden yorum yağdı: Jennifer Lopez sandım!

Yaz aylarında bikinili pozları ile boy gösteren Sabriye Şengül takipçilerinden tam not almıştı.

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